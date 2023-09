SungEel und Samsung bauen Akku-Recyclinganlage in Gera

Der südkoreanische Recycling-Spezialist SungEel HiTech will zusammen mit Samsung eine Batterie-Recyclinganlage in Thüringen errichten, konkret im Gewerbegebiet Gera-Cretzschwitz. Dort sollen jährlich 20.000 Tonnen Lithium-Ionen-Batterien verwertet werden können.

Der Baustart für die 45 Millionen Euro teure Batterie-Recyclinganlage in Gera ist im März 2024 geplant. Die erste von zwei Produktionslinien soll Anfang 2025 in Betrieb gehen, die zweite Anfang 2027. Alte Batterien sollen laut Medienberichten vor Ort zerlegt, zerkleinert und getrocknet werden. Anschließend sollen die Stoffe in einem mechanischen Verfahren getrennt werden, so dass am Ende die Rohstoffe übrig bleiben und für neue Batterien eingesetzt werden können.

Wie unter anderem „Die Zeit“ berichtet, hatte das Joint Venture von SungEel HiTech und Samsung zunächst einen Standort in der weiter südwestlich von Gera gelegenen thüringischen Kommune Rudolstadt geplant. Der Plan scheiterte jedoch – unter anderem an massiven Einwänden, wie es heißt. Auch in Gera unterstützte der Stadtrat das Projekt in einer entscheidenden Abstimmung nur mit knapper Mehrheit.

Zum Werk selbst: Dieses soll im Gewerbegebiet Gera-Cretzschwitz auf einer Fläche von etwa 30.000 Quadratmetern entstehen und 100 Arbeitsplätze bieten. Die dort recycelten Materialien sollen für neue Batterien eingesetzt werden. Innerhalb Thüringens wird der geplante Bau der koreanischen Partner die zweite große Recycling-Anlage für Elektroauto-Batterien. Denn auch Fortum errichtet einen Batterierecycling-Hub in Thüringen.

Recycling-Spezialist SungEel HiTech ist uns bisher in Verbindung mit einem Batterierecycling-Joint-Venture innerhalb Koreas ein Betriff. Dieses initiierte SungEel vergangenes Jahr mit SK Innovation. Das Joint Venture soll die unabhängig entwickelte Lithiumhydroxid-Rückgewinnungstechnologie von SK Innovation und die Nickel-, Kobalt- und Mangan-Rückgewinnungstechnologie von SungEel HiTech kombinieren und sich „einen differenzierten Wettbewerbsvorteil auf dem schnell wachsenden Markt sichern“, wie SK Innovation seinerzeit mitteilte.

SungEel HiTech gilt als ein auf Recycling spezialisiertes Unternehmen, das im Sommer 2022 sein Börsendebüt gegeben hat. Es sei das einzige Unternehmen in Korea, das Kobalt, Nickel, Mangan und Kupfer aus Lithium-Ionen-Batterien in einer groß angelegten hydrometallurgischen Anlage zurückgewinnt, hieß es anlässlich der innerkoreanischen JV-Bekanntgabe vergangenes Jahr.

