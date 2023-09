eMobility update: VW Showcar ID.X Performance / Peugeot E-Kombi ab 45.765€ / Elektrisches Mini-Werk

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Willkommen zu einem frischen „eMobility update“. Die Sendung wird Ihnen präsentiert von Bosch Mobility! Unsere Themen heute: E-Kombi: Peugeot e-308 SW ab 45.765 € ++ Mini-Fabrik Oxford wird reines Elektro-Werk ++ Showcar: Volkswagen ID.X Performance ++ City-Flitzer reloaded: Smart plant #2 und #4 ++ Allego verabschiedet sich von CHAdeMO ++

#1 – E-Kombi: Peugeot e-308 SW ab 45.765 €

Nach dem neuen vollelektrischen Peugeot e-308 ist nun auch die Kombi-Variante in Deutschland bestellbar. Der Peugeot e-308 SW ist ab sofort zu Listenpreisen ab rund 45.800 Euro in der Ausstattungsvariante Allure erhältlich. Damit ist der Kombi exakt 1.000 Euro teurer als die seit Anfang Juli bestellbare Limousine. Gegenüber dem Schwestermodell Astra Electric liegt der Basispreis des Peugeot e-308 beim Fünftürer sogar um rund 1.900 Euro und beim Kombi um 2.300 Euro höher.

#2 – Mini-Fabrik Oxford wird reines Elektro-Werk

BMW wird wie bereits vor einigen Monaten durchgesickert 600 Millionen Pfund in die Produktion von Fahrzeugen der Marke Mini in Großbritannien investieren. Die Traditionsfabrik in Oxford soll in Kürze zwei neue vollelektrische Mini-Modelle und ab 2030 ausschließlich Elektroautos bauen. Wie BMW mitteilt, handelt es sich bei den beiden für Oxford bestimmten Stromern um den auf der IAA enthüllten Mini Cooper 3-Türer und den kompakten Crossover Mini Aceman.

#3 – Showcar: Volkswagen ID.X Performance

VW hat beim ID.-Treffen in Locarno auf der schweizerischen Seite des Lago Maggiore den ID.X Performance präsentiert. Das Showcar symbolisiert die Vision einer elektrischen Sportlimousine der gehobenen Mittelklasse. Als Basis dient der ID.7 und die darunter liegende MEB-Plattform. Von der ID.7-Limousine hat das unverkäufliche Modell den permanenterregten Synchronmotor an der Hinterachse geerbt.

#4 – City-Flitzer reloaded: Smart plant #2 und #4

Kommt der Smart bald als knackiger Zweisitzer zurück? Nach den Modellen #1 und #3 folgen offenbar schon in ein paar Jahren der Smart #2 und der #4. Das geht aus einem französischen Medienbericht hervor. Demnach soll 2025 ein Nachfolger des Smart Fortwo auf die Straße rollen – dann wohl als #2. Der für 2026 geplante Smart #4 wird soll als Kompaktstromer dagegen wohl das Aus der A-Klasse von Mercedes-Benz kompensieren.

#5 – Allego verabschiedet sich von CHAdeMO

Da es immer weniger Elektroautos mit dem japanischen Ladesystem CHAdeMO auf dem Markt gibt, will der Ladenetzbetreiber Allego den Stecker künftig nicht mehr an seinen Säulen anbieten. Bestehende Ladestationen werden aber nicht ersetzt. Das Ende von CHAdeMO geschehe nicht über Nacht, versichert der Betreiber in einer Mitteilung.

