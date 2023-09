Fisker fährt Produktion des E-SUV Ocean deutlich hoch

Die Bestellbücher sind gefüllt. Deswegen will Hersteller Fisker nach eigenen Angaben die Produktion seines E-SUV Ocean im vierten Quartal „deutlich hochfahren“. Anstatt 180 sollen dann 300 Exemplare am Tag vom Band laufen.

Die Produktionsrate soll bereits im September erhöht werden. Mit den rund 300 Einheiten pro Tag rechnet Fisker aber erst in Q4/2023. Die Produktionssteigerung erfolgt für alle europäische Märkte (Österreich, Belgien, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Großbritannien) sowie für Kanada und die USA.

„Unsere Kunden und Reservierungsinhaber haben für uns immer Priorität, und wir danken allen für ihre Geduld, während wir in diesem Monat und im vierten Quartal mit dem Hochfahren der täglichen Produktion des Fisker Ocean beginnen“, sagt Chairman und CEO Henrik Fisker.

Gebaut wird der Ocean von Magna Steyr in Österreich. Nach Angaben des E-Autoherstellers wurden bereits 3.123 Fahrzeuge gebaut und fast 3.000 an Fisker für die Auslieferung an Kunden übergeben. Fisker rechnet damit, bis Ende September alle 5.000 Fisker Ocean One Launch Edition entgegenzunehmen und so schnell wie möglich an den Kunden zu übergeben. Die Schlüssel des allerersten Ocean wurden Anfang Mai in Dänemark überreicht.

Laut Fisker stehen rund 1.000 Fahrzeuge für die Auslieferung in Europa bereit, 325 wurden bereits an den Kunden übergeben. In den USA wurden bereits 450 Exemplare ausgeliefert oder befinden sich in der Auslieferung und weitere 1.500 Einheiten werden dort ab dem Wochenende per Schiff eintreffen.

Erst vor rund einem Monat hatte Fisker erneut seine Produktionsprognose für 2023 auf jetzt nur noch 20.000 bis 23.000 Fahrzeuge gesenkt. Ursprünglich waren sogar über 42.000 Einheiten in diesem Jahr geplant, dieses Ziel hatte das Unternehmen aber bereits im Mai, also nur wenige Tage nach der ersten Auslieferung, zunächst auf 32.000 bis 36.000 Fahrzeuge gesenkt, bevor dann im August die erneute Anpassung folgte. Hintergrund sind offenbar Lieferprobleme bei einem Zulieferer, der mehr Zeit benötigt, um seine Kapazitäten zu erhöhen.

Der Fisker Ocean soll wie berichtet noch in diesem Jahr in 13 Ländern ausgerollt werden, darunter auch Deutschland. Die Preise für den Ocean hierzulande sind seit Ende März bekannt, mit der 75 kWh großen LFP-Batterie und Frontantrieb startet das E-SUV zu Preisen ab 38.882 Euro vor Umweltbonus. Ab Anfang 2024 plant Fisker, das Modell auch mit austauschbaren Batterien anzubieten.

fiskerinc.com