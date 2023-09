Interview mit Eduard Schlutius von reev über betriebliches Laden

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Laden im Unternehmen – auf diesen Use-Case ist das Münchner eMobility-Unternehmen reev spezialisiert. Geschäftsführer Eduard Schlutius erzählt im Videointerview, warum er günstiges, grünes Laden für den nächsten Entwicklungsschritt hält und welchen Weg seine Firma beispielsweise bei der Abrechnung von Strom bei Mitarbeitern zu Hause geht.

Im Interview mit electrive.net-Chefredakteur Peter Schwierz beschreibt Schlutius sein Unternehmen als „klassische Software-Firma“ im eMobility-Spektrum. Spezialisiert hat sich reev dabei auf das betriebliche Laden. Immer mehr in den Fokus rücke aktuell das Energiemanagement an den Firmenstandorten der Kunden und auch die Abrechnung bei den Mitarbeitern zu Hause. Zum kWh-genauen Abrechnen bei den Beschäftigten setzt reev nach Angaben seines Chefs auf ein patentiertes Kabel, das die Strommengen trackt. Der Use Case ist seinen Worten zufolge alles andere als trivial, denn: „Leute wechseln den Job, ziehen um, der eine wohnt zur Miete, der andere im Eigenheim“, skizziert Schlutius die Herausforderungen.

Von sich reden machte reev zuletzt unter anderem durch einen großen Auftrag des Europäischen Patentamts. „Bei solchen Projekten lernen wir sehr viel“, äußert der Geschäftsführer vor unserer Kamera. Das Projekt sah die Installation von 250 Ladepunkten an zwei länderübergreifenden Standorten vor. Auf die Learnings aus dem Großauftrag geht Schlutius im Video ein.

Als nächste große Entwicklung beim betrieblichen Laden sieht der reev-Manager übrigens das günstige, grüne Laden. Als Stichwort nennt er etwa intelligente Stromverträge, um möglichst viel grünen Strom in die E-Fahrzeuge zu bekommen. Langfristig wird sich in Schlutius‘ Augen auch das bidirektionale Laden etablieren.