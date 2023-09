Österreich: ÖAMTC und Salzburg AG rechnen per kWh ab

Der ÖAMTC und die Salzburg AG rechnen an ihren Ladestationen künftig per Kilowattstunde ab. Im Juni hatte die österreichische Regierung die rechtliche Grundlage für die Umstellung von zeit- auf mengenbasierte Tarife verabschiedet.

Zudem senkt der ÖAMTC seine Ladetarife zum 12. September. Demnach kostet das Laden an der AC-Säule ab sofort 49 Cent pro kWh. Am DC-Lader mit bis zu 149 kW sind 59 Cent pro kWh fällig und ab einer Leistung von 150 kW sogar 69 pro kWh. Im Fall der AC-Säule fällt zudem ein Belegungsentgelt von 10 Cent pro Minute ab der 240. Minute an. An Schnellladesäulen ist das Belegungsentgelt nach zwei Stunden fällig.

Nutzt ein Kunde die Direct-Payment-Option, fällt der Tarif etwas höher aus. Dann kostet die Kilowattstunde am AC-Ladepunkt 66 Cent und 79 Cent am DC-Ladepunkt, wobei ein Mindestbetrag von 4,62 € beziehungsweise 4,75 € fällig ist. Auch das Belegungsentgelt fällt früher an, nämlich nach 120 Minuten am AC- und nach 60 Minuten am DC-Lader und beträgt 18 beziehungsweise 24 Cent.

Nach eigenen Angaben stehen Kunden in Österreich 14.000 Ladepunkte (AC und DC) über das ÖAMTC ePower-Netz zur Verfügung.

- ANZEIGE -

Auch bei der Salzburg AG können Kunden ab der kommenden Woche pro geladener Kilowattstunde bezahlen. An AC-Ladepunkten rechnet der Betreiber dann künftig 45 Cent pro Kilowattstunde ab. An DC-Ladepunkten kostet die Kilowattstunde 52 Cent. Bei diesem Tarif (Stromladen Pro) kommt allerdings für alle Nicht-Salzburg-AG-Kunden eine monatliche Grundgebühr von 4,99 Euro hinzu. Im Tarif Stromladen Easy entfällt die Gebühr, da kostet die Kilowattstunde dann allerdings 50 (AC) beziehungsweise 58 (DC) Cent.

Im Gegensatz zum ÖAMTC, bietet die Salzburg AG auch weiterhin den Zeittarif an. An Stationen von Roaming-Partnern wird zudem weiterhin nur nach Zeit abgerechnet.

In Österreich darf an öffentlichen Ladestationen seit Juni nach Menge und nicht nur nach Zeit abgerechnet werden.

ots.at, oeamtc.at (Tarife), salzburg-ag.at