Volvo Trucks läutet E-Lkw-Produktion im belgischen Gent ein

Volvo Trucks startet die Serienproduktion von Elektro-Lkw im belgischen Werk in Gent, konkret mit den drei Schwerlast-Modellen FH Electric, FM Electric und FMX Electric. Gent ist das vierte Werk von Volvo Trucks, das Batterie-elektrische Lkw herstellt.

Kurzer Rückblick: Den Anfang machte Blainville in Frankreich, wo Volvo im Jahr 2019 mit dem Bau von Elektro-Lkw für die Abfallentsorgung und den städtischen Verteilerverkehr begann. Ein Jahr später nahm der US-Standort des Unternehmens in New River Valley die Serienproduktion des für den Regionalverkehr konzipierten VNR Electric auf. Vor rund einem Jahr startete dann die Serienproduktion des FH Electric, FM Electric und FMX Electric im schwedischen Göteborg.

Mit dem Werk in Gent eröffnet Volvo Trucks nun seinen größten Produktionsstandort mit einer jährlichen Kapazität von rund 45.000 Lkw. Dort stellt Volvo die E-Lkw FH Electric, FM Electric und FMX Electric, die mit einem Gesamtgewicht von 44 Tonnen betrieben werden können, auf derselben Linie wie seine Verbrenner-Lkw her. Analog zu dem in Göteborg praktizierten Fertigungskonzept also. Die Akkus werden vom Batteriemontagewerk in Gent geliefert, das sich direkt neben der Produktionsanlage befindet.

Bei den Fahrzeugen handele es sich um die Elektroversionen der „wichtigsten Produktpalette des Unternehmens“. Die drei Modelle machten etwa zwei Drittel des Umsatzes des Unternehmens aus, so der Hersteller in einer früheren Mitteilung. Bestellbar ist das Trio seit Mai 2022. Insgesamt produziert Volvo Trucks sechs Lkw-Stromer in Serie: Die anderen drei sind die Elektro-Versionen der mittelschweren Lkw-Modelle Volvo FE und Volvo FL sowie der erwähnte VNR für Nordamerika.

Bisher verzeichnete Volvo Trucks nach eigenen Angaben Bestellungen und Kaufabsichtserklärungen für rund 6.000 Elektro-Lkw in 42 Ländern auf sechs Kontinenten. Allerdings differenzieren die Schweden dabei nicht nach mittelschweren und schweren Einheiten. Eine Absatzstatistik zum ersten Halbjahr 2023 hatte die Volvo Group hier vor wenigen Wochen veröffentlicht.

„Ich bin begeistert! Das Werk in Gent ist das größte in unserem Netzwerk, daher ist dies ein sehr wichtiger Meilenstein. Jetzt haben noch mehr Transportunternehmen die Möglichkeit, mit Volvo auf elektrische Fahrzeuge umzustellen“, äußert Roger Alm, Präsident von Volvo Trucks. Noch vor wenigen Jahren seien viele der Meinung gewesen, dass es unmöglich sei, schwere Nutzfahrzeuge zu elektrifizieren. „Aber wir haben uns schon früh entschieden, dass die Elektrifizierung unser primärer Weg zur Emissionsfreiheit ist. Jetzt können wir ein branchenführendes Sortiment an speziell gebauten Elektro-Lkw anbieten, die auf der ganzen Welt im Einsatz sind“, so Alm, der allerdings noch politischen Handlungsbedarf sieht: „Damit der große elektrische Wandel Realität werden kann, müssen die Regierungen jetzt handeln und Programme mit Anreizen für diejenigen anbieten, welche in die neue Technologie investieren, die Stromnetzkapazität erhöhen und auch CO2-Steuern einführen, um den nachhaltigen Verkehr wettbewerbsfähiger zu machen.“

Die Volvo Group hat im ersten Halbjahr 2023 insgesamt 1.442 E-Lkw ausgeliefert, gegenüber 409 im Vorjahreszeitraum. Der größte Teil davon ist aber nicht auf Fahrzeuge mit dem Volvo-Logo zurückzuführen.

