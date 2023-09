eMobility update: XXL-Ladepark mit 180 Ladeplätzen / VW baut Stellen im E-Werk Zwickau ab

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Hallo zum letzten „eMobility update“ der Woche. Wir schauen uns den neuen Elektro-Weltrekord auf der Langstrecke an – sowie den größten Ladepark Großbritanniens. Denn in Birmingham können neuerdings 180 Elektroautos gleichzeitig geladen werden. Unsere Sendung wird Ihnen präsentiert von Bosch Mobility!

#1 – VW: Stellenabbau in E-Auto-Fabrik Zwickau

Volkswagen baut in seiner Elektroauto-Fabrik in Zwickau Hunderte Stellen ab – aufgrund der „aktuellen Marktsituation“, wie ein Sprecher erklärt. 269 befristete Verträge werden nicht verlängert. Auch der Schichtbetrieb wird voraussichtlich angepasst. Wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet, betrifft der Stellenabbau in Zwickau vorerst nur Beschäftigte mit befristeten Verträgen.

#2 – Volvo Trucks startet E-Lkw-Produktion in Gent

Volvo Trucks startet die Serienproduktion von Elektro-Lkw im belgischen Werk in Gent. Konkret werden dort nun die drei Schwerlast-Modelle FH Electric, FM Electric und FMX Electric montiert. Gent ist das vierte Werk von Volvo Trucks, das Batterie-elektrische Lkw herstellt. Den Anfang machte Blainville in Frankreich, wo Volvo schon 2019 mit dem Bau von Elektro-Lkw für die Abfallentsorgung und den städtischen Verteilerverkehr begann.

#3 – Größter Ladepark Großbritanniens eröffnet

Großbritanniens bisher größter Ladepark für Elektroautos wurde kürzlich in Birmingham in Betrieb genommen. Am Veranstaltungszentrum NEC können bis zu 180 E-Autos gleichzeitig laden. Bei der überwiegenden Mehrheit handelt es sich aber um AC-Ladepunkte. Für die schnelle Stromversorgung stehen aber auch 30 HPC-Anschlüsse mit bis zu 300 kW Leistung zur Verfügung. Konkret wurden dazu 16 Hypercharger von Alpitronic installiert.

#4 – TU München holt Weltrekord auf Langstrecke

Ein Elektroauto hat 2.573 Kilometer mit nur einer Akkuladung zurückgelegt. Das ist nicht nur ein neuer Weltrekord – der Wert liegt sogar knapp 1.000 Kilometer über dem des bisherigen Rekordhalters. Entwickelt wurde das Rekord-Mobil von der Technischen Universität München. 99 Stunden lang kreiste das Elektroauto der Studierenden-Initiative „TUfast Eco“ in einem leeren Hangar auf dem Münchener Flughafen. Bereits nach vier Tagen war der bisherige Weltrekord von 1.608 Kilometern geknackt.

#5 – Telekom meldet 200 Schnelllade-Standorte

Die Deutsche Telekom hat ihren 200. öffentlichen Schnelllade-Standort in Betrieb genommen. Dieser befindet sich in Lemgo und verfügt über sechs Ladepunkte an zwei DC-Säulen, die bis zu 200 kW Leistung bieten. Die Deutsche Telekom nutzt für den Ausbau der Ladesäulen die existierende Infrastruktur ihrer Liegenschaften und hatte im Herbst 2018 mit dem Aufbau eines bundesweiten Netzes begonnen.

eMobility update – jetzt auch als Audio-Podcast hören

Sie können den Podcast abonnieren: bei Apple-iTunes >>; bei Spotify >>; bei Google Podcasts >>