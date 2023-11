Still baut eigene BZ-Systeme für Flurförderfahrzeuge

Mit dem Start der eigenen Fertigungslinie ist es dem Unternehmennun möglich, erste Lagertechnikfahrzeuge ab Werk als Fuel-Cell-Version anzubieten. Still ist nach eigenen Angaben der bislang einzige Hersteller der Intralogistikbranche, der eigene Brennstoffzellensysteme fertigt und optional in seine Fahrzeuge integriert. Still fertigt nicht nur einzelne Komponenten selbst, sondern eben auch das BZ-System.

Auch einen speziell konstruierten Prüfstand zur Qualitätskontrolle haben die Hamburger in die Abläufe integriert. „Insbesondere dem komplexen Prüfvorgang kommt große Aufmerksamkeit zu, da er sicherstellt, dass das System ordnungsgemäß funktioniert, höchstem Druck standhält und dass keine Gase austreten können“, heißt es dazu in der Mitteilung.

Kunden werden beim BZ-Umstieg unterstützt

Um den Kunden bei der Integration der Wasserstoff-Fahrzeuge in ihren Betrieb zur Hand zu gehen, arbeitet Still mit verschiedenen Experten für Wasserstoffprojekte zusammen, unter anderem mit dem Hamburger Ingenieurbüro Hydrogentle. Hydrogentle ist auf die Planung, Projektierung und Durchführung grüner Wasserstoffprojekte spezialisiert und berät Still-Kunden.

Das sei ein „zukunftsweisender Schritt für die Intralogistikbranche und den Innovationsstandort Hamburg“, so das Unternehmen. An der Eröffnung der Fertigungslinie nahmen neben Firmenvertretern auch die Hamburger Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard und Klaus Bonhoff, der für Wasserstoff-Themen verantwortliche Abteilungsleiter für Grundsatzangelegenheiten im Bundesverkehrsministerium, teil. Das BMDV hat die Entwicklung des BZ-Systems von Still mit 1,9 Millionen Euro aus dem Nationalen Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie gefördert.

Um auch Kunden mit kleinen Flotten einen attraktiven Einstieg in das Thema Brennstoffzellentechnologie zu ermöglichen, will Still ab dem ersten Quartal 2024 zudem eine mobile Wasserstofftankstelle als Mietlösung anbieten. Damit sollen die Kunden rund vier Wochen lang die Fahrzeuge in ihren realen Szenarien testen können, bevor in eine permanente Tanklösung investiert wird.

„Als Vorreiter der Intralogistikbranche empfinden wir es als unsere Verantwortung, die Energiewende mutig und konsequent voranzutreiben. Dabei spielt der Ausbau grüner Wasserstofftechnologie als emissionsfreies und ressourcenschonendes Antriebssystem eine entscheidende Rolle“, sagt Florian Heydenreich, Executive Vice President Sales & Service von Still in der EMEA-Region. „Auf diesem wichtigen Weg gehen wir heute einen großen Schritt voran und machen den Einsatz von Brennstoffzellensystemen für unsere Kunden möglich und umsetzbar.“

Für leistungsstärkere Fahrzeuge arbeitet Still auch an einem 48-Volt-System mit Brennstoffzellen. Laut der Mitteilung könnte dieses „perspektivisch ebenfalls im Hamburger Werk produziert werden“. Aber auch die Produktion des 24-volt-Systems soll ausgeweitet werden – die nun eingeweihte Fertigungslinie sei dafür bereits ausgelegt.

still.de