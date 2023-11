Thüringen: TEAG Mobil vertieft Partnerschaft mit reev

Die beiden Unternehmen haben in der Vergangenheit bereits zusammengearbeitet: Mehrere hundert Ladepunkte an über 30 Standorten haben reev und TEAG Mobil bereits in Thüringen und Umgebung gemeinsam umgesetzt und in Betrieb genommen, wie reev mitteilt. Das bestehende Netz soll in Zukunft durch die Zusammenarbeit kontinuierlich erweitert werden. Dabei handelt es sich sowohl um halböffentliche als auch öffentliche Ladepunkte bei Kunden der TEAG Mobil.

„Durch die Intensivierung der Zusammenarbeit sieht sich TEAG Mobil der steigenden Anzahl an Ladepunkten im gewerblichen Bereich und der damit einhergehenden erhöhten Nachfrage Ihrer Kunden gewachsen“, heißt es in der Mitteilung. Der gemeinsame Ausbau der Ladeinfrastruktur sei ein wichtiger Schritt für das mitteldeutsche Bundesland hin zu einer klimafreundlicheren Verkehrsinfrastruktur.

Als Full-Service-Provider übernimmt TEAG Mobil die gesamte Wertschöpfungskette, von nachgelagerten Services bis hin zu der Betriebsführung. Das Münchner Unternehmen reev liefert die Software-Komponente für die Ladelösungen.

„Um ein flächendeckendes Angebot an Ladestationen zu ermöglichen, braucht es starke lokale Partner. Als ExpertInnen für Elektromobilität freuen wir uns daher über die intensive Zusammenarbeit mit der TEAG Mobil, die als Tochter des größten Energieversorgers in Thüringen eine Schlüsselrolle in der Realisierung einer nachhaltigen Mobilitätswende einnimmt“, so Eduard Schlutius, CEO von reev.

„Mit reev haben wir einen verlässlichen und kompetenten Partner gefunden, der uns bei der flächendeckenden Gestaltung der Mobilitätswende Thüringens zur Seite steht“, ergänzt Florian Rüger, Fachgebietsleiter des Vertriebs für Ladelösungen der TEAG Mobil GmbH. „Die reev-Software und ihre Funktionalitäten lassen sich je nach Anwendungsszenario gut auf die jeweiligen Bedürfnisse von uns und unsere Kundschaft anpassen. Mit reev können wir als Betreiber der Ladeinfrastruktur die zahlreichen Ladepunkte unserer Kunden in Thüringen unkompliziert betreiben, verwalten und abrechnen.“

pressebox.de