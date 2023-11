Volvo Van mit XXL-Akku / BMW beendet Verbrennungsmotoren-Fertigung / Luxeed S7 VVK

Willkommen zum „eMobility update“. Die Sendung wird Ihnen präsentiert von MENNEKES, Ihrem Partner für intelligente eMobility-Ladelösungen! Heute geht es bei uns um den neuen Volvo EM90 mit XXL-Akku, einen weiteren Vorverkauf in China und das Ende der Produktion von Verbrennungsmotoren bei BMW in München.

#1 – BMW baut keine Verbrennungsmotoren mehr in Deutschland

In München endet eine Ära: BMW beendet die Produktion von Verbrennungsmotoren in seinem Stammwerk. Der lange angekündigte Schritt wurde vollzogen, um in der bayerischen Landeshauptstadt Platz für die Fertigung von Elektroautos zu schaffen. Die Fertigung der Verbrennungsmotoren hat der Hersteller in dem Zuge vollständig nach Steyr in Österreich und Hams Hall in Großbritannien verlagert.

#2 – Vorverkauf für den Luxeed S7 startet in China

In China kommt ein weiteres Elektroauto auf den Markt. Die technischen Details des Luxeed waren bereits im Vorfeld durchgesickert. Nun macht die neue Marke von Chery und Huawei auch die Preise offiziell: Der Luxeed S7 ist ab umgerechnet 33.000 Euro erhältlich. Der Stromer kommt in vier Varianten und kostet in der teuersten rund 46.000 Euro.

#3 – Volvo präsentiert Elektro-Van namens EM90 mit 116-kWh-Akku

Volvo hat seinen ersten Elektro-Van präsentiert. Der EM90 wird aber vorerst nur in China angeboten. Das Elektroauto basiert ebenso wie der Zeekr 009 auf der SEA-Plattform von Geely. Als Antrieb ist ein 200 kW starker Motor an der Hinterachse verbaut. Und als Energiespeicher ist ein der Größe des Fahrzeugs angemessener Akku mit 116 Kilowattstunden an Bord. Dieser soll bis zu 738 Kilometer Reichweite nach chinesischem Standard ermöglichen.

#4 – Britische EG Group bestellt Schnelllader bei Tesla

Tesla entwickelt sich so langsam auch zum Ladesäulen-Lieferanten: Der britische Einzelhändler und Tankstellenbetreiber EG Group hat einen Deal mit Tesla zur Beschaffung von Schnellladesäulen geschlossen. Damit soll der Ausbau des Ladenetzwerks „evpoint“ in Großbritannien und Kontinentaleuropa vorangetrieben werden. Die Tesla-Schnelllader für evpoint sollen für alle Elektroautos zugänglich sein und Plug&Charge unterstützen.

#5 – Mercedes macht E-Antrieb zur Pflicht beim Dienstwagen

Mercedes-Benz hat seine berechtigten Mitarbeiter in Deutschland dazu verpflichtet, auf rein elektrische Dienstwagen umzusteigen. Dabei geht es um 5.000 Fahrzeuge, die bisher überwiegend als Diesel und Benziner sowie Plug-in-Hybride unterwegs sind. Die Maßnahme wurde vor dem Hintergrund des strategischen Wechsels vom Ansatz „Electric first“ zu „Electric only“ getroffen.