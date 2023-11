Xpeng steigert Umsatz und Verlust

Im zweiten Quartal waren es noch wie berichtet 2,8 Milliarden Yuan Verlust (nach damaligem Wechselkurs 352 Millionen Euro). Parallel stiegen die Umsätze auf rund 8,5 Milliarden Yuan (ca. 1,1 Milliarden Euro), gegenüber 5,1 Milliarden Yuan in Q2.

Beim Umsatz hat das Unternehmen also die angestrebte Trendwende geschafft – der Umsatz aus dem zweiten Quartal lag noch fast 32 Prozent unter jenem aus dem Q2 2022. Im Q3 konnte der Umsatz von 2022 auf 2023 jedoch um 25 Prozent gesteigert werden. 7,84 Milliarden Yuan der insgesamt 8,5 Milliarden Yuan sind übrigens Einnahmen aus den Fahrzeugverkäufen.

Aber: Zugleich entfernt sich Xpeng weiter von der Profitabilität. Denn nicht nur um Vergleich zum Q2 bedeuten die 3,9 Milliarden Yuan einen größeren Verlust, auch im Q3 2022 lag der Fehlbetrag mit 2,8 Milliarden Yuan niedriger. Die Fahrzeugmarge lag im Q3 2023 bei -6,1 Prozent, während sie im Q3 2022 bereits positiv war.

Ausgeliefert hat Xpeng von Juli bis September 40.008 Elektroautos – zwischen April und Juni hatte 23.205 Auslieferungen gemeldet. In den ersten zehn Monaten des Jahres hat Xpeng zusammengenommen 101.445 E-Autos an Kunden übergeben – davon alleine 20.002 Fahrzeuge im Oktober. Dieses Ergebnis soll im November und Dezember gehalten werden: Das Unternehmen rechnet damit, im Schlussquartal um 59.500 bis 63.500 Fahrzeuge ausliefern zu können.

„Im Jahr 2023 war Xpeng der erste Autobauer, der den Wendepunkt sowohl bei der Entwicklung als auch bei der Massenanwendung von ADAS-Technologien erreicht hat. Ich glaube, dass ADAS-Technologien in den nächsten fünf Jahren eine zunehmende und massive Akzeptanz bei den Verbrauchern erfahren werden“, blickt He Xiaopeng, Chairman und CEO, in die Zukunft. „Im dritten Quartal 2023 ist unser Unternehmen in die Anfangsphase eines positiven Zyklus eingetreten. Ich bin zuversichtlich, dass die transformativen Anpassungen, mit deren Umsetzung wir Anfang dieses Jahres begonnen haben, im Jahr 2024 und darüber hinaus zu weiteren positiven Ergebnissen führen werden, die unseren positiven Zyklus und unser schnelles Wachstum bis zum vierten Quartal 2024 beschleunigen werden.“

