Vier weitere E-Lkw-Lader am Hafen Göteborg

Im Göteborger Hafen werden jedes Jahr über eine Million Lkw abgefertigt. Dabei passieren viele die Hafeneinfahrt Hisingen. Die Bereitstellung von Ladesäulen an dieser Stelle bezeichnet der Hafenbetreiber als „wichtigen Bestandteil des Ziels, die hafenbezogenen Treibhausgasemissionen bis 2030 um 70 Prozent zu reduzieren“. Neben neuen Lademöglichkeiten gilt im Hafen bereits unter anderem eine besondere Priorisierung für Elektro-Lkw.

„Wir haben einen rasanten Anstieg der Zahl der Elektro-Lkw im Hafen erlebt, was unglaublich spannend zu sehen ist. Konkrete Anreize und eine schnell eingeführte Ladeinfrastruktur im Hafen haben definitiv zu dieser Entwicklung beigetragen“, äußert Viktor Allgurén, Leiter der Abteilung für Innovationen bei der Göteborger Hafenbehörde.

Die Tankstellenkette Circle K, die ein E-Lkw-Ladenetz in Schweden aufbaut, betreibt am Hafen von Göteborg bereits Ladepunkte. Nach den nun eingeweihten vier Exemplaren an der Hafeneinfahrt Hisingen sollen vier weitere Ladepunkte von Göteborg Energi in Kürze am Exportgatan in Hisingen in Betrieb gehen. Sie werden ebenso wie die Circle-K- und die jetzt eröffneten Ladepunkte öffentlich zugänglich sein.

Die Initiative für die vier nun verfügbaren Ladepunkte ging übrigens vom Hafenbetreiber aus: „Der Hafen sah einen Bedarf an Ladestationen für die zunehmende Zahl von Elektro-Lkw und nahm Kontakt mit uns auf. So konnten wir eine Ladestation mit vier Schnellladegeräten am Port Entry einrichten, wo täglich viele Lastwagen vorbeifahren“, sagt Patrik Olsson, Projektleiter bei Göteborg Energi.

Die Ladestationen werden mit Hilfe der schwedischen Energieagentur finanziert, wobei der öffentliche Zugang in diesem Zuge eine Grundvoraussetzung ist. „Wir haben im Rahmen des Projekts viel Zeit und Mühe darauf verwendet. Jetzt, da die Ladestationen vorhanden sind, hoffen wir, dass mehr Menschen den Schritt von fossilen Brennstoffen zu Strom wagen“, so Olsson.

Die Ladestation von Circle K steht derweil am Vädermotet im Göteborger Hafen. „Die Tatsache, dass wir jetzt zwei getrennte öffentliche Ladestationen im Hafen haben, ist an sich schon wichtig. Sie sorgt für Redundanz in der Infrastruktur und kann auf lange Sicht die Preise für diejenigen, die laden, niedrig halten“, vergegenwärtigt Allgurén.

Circle K will sein E-Lkw-Ladenetz in Schweden bis Ende 2024 auf 90 Ladepunkte erweitern. Dabei kommen 360-kW-Lader zum Einsatz. Im Rahmen eines teilweise öffentlich finanzierten Projekts namens E-Charge strebt das Unternehmen auch an, zwei Megawatt-Ladegeräte aufzustellen und an ausgewählten Standorten zudem Wasserstoff bereitzustellen.

