DAF liefert Fahrzeuge für britisches E-Lkw-Projekt

Diese Initiative wird von der britischen Regierung finanziert und in Partnerschaft mit Innovate UK umgesetzt. Das „Zero Emission HGV and Infrastructure Demonstrator programme“ ist auf einen Zeitraum von fünf Jahren angelegt. Erklärtes Ziel ist es, „sowohl die Einführung des vollelektrischen Fernverkehrs als auch die Einrichtung einer öffentlichen Ladeinfrastruktur für Lkw“ zu unterstützen.

Die DAF XD und XF Electric werden dabei von großen Betreibern wie Maritime Transport, Marks & Spencer, Menzies, Royal Mail und Eddie Stobart eingesetzt. Um wie viele Fahrzeuge es dabei geht, gibt DAF jedoch nicht an. „Die Finanzierung durch die Regierung stellt eine bedeutende Chance dar, den Einsatz von batteriebetriebenen Lkw auf längeren Strecken und mit höheren Gewichten zu demonstrieren und zu fördern“, sagt David Kiss, Managing Direktor von DAF Trucks UK.

Die Modelle XD Electric und XF Electric kommen auf ein Gesamtzuggewicht von bis zu 42 Tonnen, der maximal zulässige Wert für emissionsfreie Kombinationen mit fünf Achsen in Großbritannien. Sie bieten je nach Batterie-Konfiguration bis zu 500 Kilometer Reichweite und können mit bis zu 325 kW geladen werden. So sollen Tagesstrecken von bis zu 1.000 Kilometern möglich werden, so DAF.

Die beiden Modelle hatte der Hersteller im Umfeld der IAA Transportation im Herbst 2022 vorgestellt, seit 2023 werden sie in Eindhoven gebaut. Die elektrischen Lkw verfügen über modulare Antriebsstränge mit E-Motoren von Paccar, die zwischen 170 und 350 kW leisten. Bei beiden E-Lkw handelt es sich – wie bei Lastwagen üblich – nicht um Fahrzeuge auf reinen E-Plattformen, sondern um die elektrisch angetriebenen Varianten einer Baureihe, die ebenfalls mit Verbrennungsmotoren angeboten wird. Die XD-Baureihe von DAF ist für das Verteilsegment gedacht, hierfür wurde zum Beispiel auch die Kabine mit besonderen Features wie einem „Curb View Window“ ausgestattet. Bei der XF-Baureihe handelt es sich hingegen um einen Fernverkehrs-Lkw.

Das Programm folgt auf den Abschluss des jüngsten Battery Electric Truck Trial (BETT), bei dem 20 Fahrzeuge des Typs DAF LF Electric für den städtischen Verteilerverkehr von öffentlichen Einrichtungen, darunter dem National Health Service (NHS) und lokale Behörden, eingesetzt wurden.

daftrucks.de