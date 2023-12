Sixt trennt sich von Tesla-Fahrzeugen in seiner Flotte

In Deutschland hatte Sixt das Tesla Model 3 und Model Y erst 2022 an einigen Standorten in Deutschland in seine Flotte integriert. Von der Integration dieser Fahrzeuge rückt das Unternehmen nun schon wieder ab: „Wir möchten Sie darüber informieren, dass wir derzeit keine weiteren Tesla-Fahrzeuge anschaffen. Darüber hinaus bauen wir unseren Bestand an Tesla-Fahrzeugen in unserer Mietwagen-Aboflotte aktuell ab“, zitiert „Focus Online“ aus einer E-Mail von Sixt an Kunden.

Nach Informationen des Portals spielt für Sixt die Restwert-Problematik bei E-Autos eine besondere Rolle. Diese scheint Tesla mehr als bei anderen Marken zu treffen. Während Autovermieter normalerweise über eine „Buy Back“-Vereinbarung ihre Autos an den Hersteller wieder verkaufen und damit kein Restwert-Risiko tragen, gibt es solche Vereinbarungen nach Informationen von „Focus Online“ mit Tesla nicht. Hinzu komme, dass Tesla mit seiner Strategie der häufig geänderten Verkaufspreise jede Restwertprognose enorm erschwere.

Derzeit sind dem Bericht zufolge rund sechs Prozent aller Autos in der Flotte von Sixt elektrisch. Wie viele Teslas darunter waren oder sind, ist offiziell nicht bekannt. Es sollen weltweit aber deutlich unter 5.000 Fahrzeuge sein.

Am Gesamtziel, bis zum Ende des Jahrzehnts 70 bis 90 Prozent seiner Flotte zu elektrifizieren, wolle Sixt festhalten, heißt es in dem Bericht.

focus.de