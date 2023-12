CATL nennt Leistungsdaten seines Skateboard-Chassis 

Das CIIC wurde erstmals Anfang November 2022 erwähnt, befand sich damals aber noch in der Entwicklung – ohne genaue Angabe, wann die Arbeiten an der E-Auto-Plattform abgeschlossen sein sollen. Das CIIC soll laut CATL „Batteriepacks, Elektromotoren und weitere Komponenten“ umfassen. Chinesische Medien berichteten Anfang diesen Jahres, dass es sich dabei unter anderem um Brems-, Lenk- und leistungselektronische Komponenten handeln soll – also eine beinahe fahrfertige E-Auto-Plattform.

Erstmals beiläufig erwähnt wurde das Skateboard-Chassis, als CATL verkündete, den vietnamesischen Autobauer VinFast künftig mit einem kompletten Unterbau für dessen E-Autos zu beliefern. VinFast wurde zwar als erster Kunde verkündet, es gilt aber als wahrscheinlicher, dass Neta erster Abnehmer wird. Die Marke hatte Anfang des Jahres ihr Interesse bekräftigt und will erster CIIC-Kunde unter den chinesischen Elektroauto-Startups werden.

„Car News China“ berichtet nun unter Berufung auf direkte Informationen von CATL, dass die Tests mit dem CATL Integrated Intelligent Chassis (CIIC) in China abgeschlossen seien. Der Bericht zitiert CATL-Chefwissenschaftler Wu Kai dahingehend, dass mit dem CIIC ein Verbrauch von 10,5 kWh/100 km und eine Reichweite von 1.000 Kilometern (nach chinesischem Standard) erreicht werde.

Das Chassis wurde bei den Tests in einer kompakten Limousine eingesetzt, vermutlich von Neta, heißt es. Der Wirkungsgrad des Batteriepakets soll 75 Prozent betragen haben. Bei Temperaturen von minus 7 Grad Celsius verringerte sich die Reichweite den Angaben zufolge um 30 Prozent. Und: „Car News China“ zufolge sollen mit dem Chassis 300 Kilometer Reichweite innerhalb von fünf Minuten nachgeladen werden können.

Dem chinesischen Medienbericht zufolge dürfte übrigens das erste Serienmodell auf CIIC-Basis nahen. Es soll sich um ein Neta-Modell handeln, das für das dritte Quartal 2024 geplant ist.

