ICPT setzt bei seinen E-Bus-Batterien auf Module von LGES

Konkret ordert ICPT über einen Zeitraum von drei Jahren rund 200.000 Batteriemodule mit besagten NCM-Zellen, die LGES in seinem Werk im polnischen Breslau herstellen wird. Gebraucht werden die Module rund 300 Kilometer weiter östlich in der GigafactoryX genannten Produktionsstätte von ICPT in Pruszkow nahe Warschau. Dort werden sie zu Batteriepacks und -systemen zusammengebaut. Wann der Lieferzeitraum beginnt, wird nicht angegeben.

Die bestellte Menge soll laut LG Energy Solution aber für die Herstellung von fast 3.000 großen Elektro-Nutzfahrzeugen reichen. Einer der ersten Kunden, der die fertigen Batterien erhält, wird Solaris sein. Wiederum eine polnische Firma. Dazu passt, dass ICPT kürzlich eine Verlängerung seines Liefervertrags mit Solaris bis zum Jahr 2027 bekanntgegeben hat.

Weitere Eckpunkte zum Deal sind nicht bekannt. So bleibt auch der Wert des Auftrags unbekannt. LG Energy Solution betont lediglich, auf NCM-Chemie zu setzen, „da so eine höhere Energiedichte der Batterien ermöglicht wird, was zu einer größeren Reichweite und einer verbesserten Haltbarkeit führt“. Dies dürfte als Abgrenzung zu LFP-Batterien gemeint sein, die als günstige und robuste Alternative im Nutzfahrzeugsegment gelten.

„Unsere Partnerschaft mit LG Energy Solution wird unser führendes Batterieangebot auf dem Busmarkt stärken. Gemeinsam können wir unseren Kunden außergewöhnliche, fortschrittliche Lösungen anbieten, die auf die anspruchsvollen Bedingungen dieses Marktes zugeschnitten sind“, kommentiert Bartek Kras, Vizepräsident von ICPT. „In Anbetracht der starken weltweiten Nachfrage stellt dies einen erheblichen Mehrwert für diesen Sektor dar. Auf diese Weise können wir sowohl unseren bestehenden als auch neuen Kunden höchste Qualität und garantierte Liefersicherheit bieten.“

Seungtaek Hong, Leiter der Abteilung Advanced Automotive Battery OTS Marketing bei LG Energy Solution, betont, dass die Partnerschaft mit ICPT eine aufregende Gelegenheit biete, „unsere hervorragende Batterietechnologie auf dem schnell wachsenden europäischen Nutzfahrzeugmarkt einzuführen“. Mit dem Werk in Breslau wolle man eine robuste Lieferkette in Europa aufbauen und den Übergang zur nachhaltigen Mobilität beschleunigen.

LG Energy Solution bezeichnet die Fabrik in Breslau als größte Batterieproduktionsstätte in Europa. Das in Biskupice Podgorne in der Gemeinde Kobierzyce gelegene Werk verfügt derzeit über eine Kapazität von 70 GWh und erstreckt sich über eine Fläche von rund 100 Hektar.

