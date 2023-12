Skoda Enyaq Coupé 60 eingepreist / VW investiert in Xpeng / Smart #3 bestellbar

1 – VW ist jetzt Investor bei Xpeng und arbeitet an

Die im Juli angekündigte finanzielle Beteiligung von Volkswagen am chinesischen Elektroauto-Hersteller Xpeng ist abgeschlossen. Auch bei der Entwicklung der beiden gemeinsamen E-Autos sehen die Chinesen Fortschritte. Dazu gleich mehr. Volkswagen hat für rund 705 Millionen US-Dollar knapp 5 Prozent der Anteile an Xpeng erworben und erhält einen Sitz als nicht stimmberechtigter Beobachter im Board des chinesischen Unternehmens.

2 – Smart #3 in Deutschland bestellbar

Smart hat sein elektrisches SUV-Coupé offiziell auf dem deutschen Markt eingeführt. Der Hashtag 3 kann ab sofort bei den Vertriebspartnern vor Ort oder online bestellt werden. Die Lieferzeit liegt bei etwa sechs Wochen. Das Elektroauto ist in Deutschland zu Listenpreisen ab rund 38.500 Euro erhältlich. Dies gilt für die Variante Pro mit dem kleineren 49-Kilowattstunden-Akku.

3 – Skoda Enyaq Coupé 60 und Sportline gehen an den Start

Auch bei der nächsten Meldung geht es um einen Marktstart oder besser Neustart: Skoda hat nämlich nun auch die zweite Karosserieform seines Elektromodells Enyaq eingepreist. Diese Version hört auf den Modellnamen Enyaq Coupé 60 und erweitert das Portfolio von Skoda Deutschland. Der Antrieb bietet 132 kW Leistung und als Energiespeicher ist eine 62 Kilowattstunden große Batterie an Bord.

4 – Kaufland setzt acht E-Lkw im Raum Ludwigsburg ein

Der Lebensmittel-Einzelhändler Kaufland setzt in Zusammenarbeit mit dem schwedischen Technologieunternehmen Einride schwere Elektro-Lkw zur Belieferung seiner Filialen ein. Am Logistikstandort in Möckmühl hat Kaufland dazu auch seinen ersten Lkw-Ladepark eröffnet. In der ersten Phase der Partnerschaft zwischen Kaufland und Einride kommen acht elektrische Trucks zum Einsatz, die vom Verteilzentrum im baden-württembergischen Möckmühl aus insgesamt zehn Filialen im Raum Ludwigsburg beliefern.

5 – DKV Mobility und Fleetcor binden Tesla Supercharger ein

Und zum Schluss haben wir noch eine interessante Meldung für Elektrische Flottenkunden: Die Kunden von DKV Mobility haben ab sofort Zugang zu über 10.000 Tesla Superchargern in ganz Europa. Jene Supercharger-Standorte, die allen Fahrzeugmarken offen stehen, können über den Bereich „Charge your Non-Tesla“ in der Tesla-App oder über die DKV Mobility App gefunden werden.