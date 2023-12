Solaris liefert sieben E-Midibusse nach Erlangen

Anfang 2019 hatte die Stadt Erlangen die Erlanger Stadtwerke und deren Stadtverkehr mit der Planung und dem Betrieb einer mit elektrischen Fahrzeugen zu bedienenden CityLinie beauftragt. Diese Innenstadtlinie ist als Bestandteil des Verkehrskonzeptes zur Reduzierung des Durchgangsverkehrs in der Innenstadt zu sehen.

In einer Übergangsphase bis zum Start der CityLinie wurde dazu ab dem Fahrplanwechsel 2020/2021 die so genannte KlinikLinie mit konventionellen Kleinbussen eingeführt. Der Betrieb der KlinikLinie wurde mit dem Start der CityLinie am 10. Dezember 2023 eingestellt. Und: Die Fahrten auf der CityLinie 299 sind gratis, da die Linie mit ihren zwölf Haltestellen komplett im von der Stadt Erlangen ausgewiesenen kostenfreien Innenstadtbereich unterwegs ist.

Die neun Meter langen Elektrobusse bieten etwa 50 Fahrgästen Platz, davon sind 24 Sitzplätze. Auf einer eigenen Seite gehen die Erlanger Stadtwerke recht detailliert auf die technischen Daten der Urbino 9 LE ein. So sorgt ein E-Motor mit einer Leistung von 220 kW für den Vortrieb. Die nötige Energie liefern zwei Akku-Pakete, einer davon befindet sich auf dem Dach und ein weiterer in einer Batteriekammer im Fahrzeug, die zusammen auf einen Energieinhalt von 280 kWh kommen. Dies soll für eine Reichweite von bis zu 170 Kilometer reichen.

Auch zur Ladeinfrastruktur nennen die Stadtwerke einige Details: Zum Einsatz kommen neun Ladestationen des Typs Sicharge UC150, die je über einen DC-Ladepunkt verfügen. Zwei der Schnelllader, die auf dem Großparkplatz installiert und gegen Vandalismus mit einem Kasten mit Schließzylinder abgesperrt wurden, stellen die volle Ladeleistung von 150 kW bereit. Die weiteren sieben Ladesäulen befinden sich im Busbetriebshof, deren maximale Ladeleistung bei jeweils 60 kW liegt. „Im Rahmen des Kabelmanagements wurden an allen Ladepunkten Balancer angebracht, um die Busfahrer*innen beim Arbeiten mit dem Ladestecker zu unterstützen“, heißt es in einer Mitteilung.

Basierend auf der Berücksichtigung der verschiedenen Betriebsdaten wie Ankunftszeiten der E-Busse oder auch der zu befahrenden Route, können die Ladevorgänge der Busse, z. B. „rollierend und schnell“ am Großparkplatz und nachts auf dem Betriebsgelände, gesteuert werden. Des Weiteren können auch Themen wie beispielsweise „Hochlastzeitfenster für atypische Netznutzung berücksichtigt und damit teure Spitzenlastzeiten vermieden werden. Damit die Hardware diese Anforderungen auch umsetzen kann, unterstützt ein eigens für den ESTW-Betrieb entwickeltes Last- und Lademanagement“. Das Last- und Lademanagement steuert somit u. a. die Ladevorgänge unter Berücksichtigung der Betriebsdaten und der programmierten Informationen.

Die Anschaffungskosten der Elektrobusse beliefen sich auf etwas mehr als drei Millionen Euro. Für die notwendige Ladeinfrastruktur mussten weitere 725.000 Euro (ohne Tiefbauarbeiten) eingeplant werden. Bereits vor drei Jahren wurden diese Summen genannt, womit offenbar der Kostenrahmen eingehalten werden konnte.

Ganz ohne Förderung ging es allerdings nicht: Die Anschaffung der sieben E-Busse und der Ladeinfrastruktur wurde vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) mit rund 1,8 Millionen Euro gefördert. „Mit dem Förderbescheid und der damit bestehenden Finanzierungssicherheit können die Erlanger Stadtwerke nun den langwierigen Bestell- und Lieferprozess für E-Busse starten“, hieß es bei der Übergabe des Förderbescheids 2020.

Neben der Anschaffung der Busse und der Ladeinfrastruktur wurden jedoch auch weitere Kosten im Zusammenhang mit dem Einsatz der Fahrzeuge, wie Werkstattausrüstung oder Schulungen von Fahr- und Werkstattpersonal gefördert.

Ursprünglich sollte der Startschuss der CityLinie zum Fahrplanwechsel 2022/2023 erfolgen. Warum dieser sich um ein Jahr verschob, darüber gibt es jedoch keine Auskunft.

estw.de