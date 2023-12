Kooperation von Renault und VW / Neuer E-Van von LEVC / China knackt die Million

1 – LEVC zeigt neuen Elektro-Van mit acht Sitzen

Die britische London Electric Vehicle Company hat in China die Zulassung für ihr erstes Modell auf Basis einer neuen Elektro-Plattform namens SOA beantragt. Bei der Firma handelt, die auch die elektrischen Black Cars für London herstellt, handelt es sich um eine Tochter des chinesischen Konzerns Geely. Offen ist, ob der Van mit bis zu acht Sitzen auch in Europa auf den Markt kommen wird.

2 – China knackt eine Million New Energy Vehicles pro Monat

Und wir bleiben noch kurz in China: Denn im gelobten Land der Elektromobilität wurde ein neuer Rekord geknackt. Konkret haben die Verkäufe von Elektroautos und Plug-in-Hybriden im November auf Monatsbasis erstmals die Millionen-Marke überschritten. Laut Zahlen des chinesischen Automobil-Hersteller-Verbandes erreichte der Absatz vorigen Monat rund 1.026.000 sogenannte New Energy Vehicles. Mit diesem Begriff wird in China alles beschrieben, was einen Stecker hat.

3 – VW erwägt wohl Renault-Kooperation für E-Kleinwagen

Um einen Elektro-Kleinwagen zum Basispreis von unter 20.000 Euro anbieten zu können, strebt VW wohl eine Kooperation mit einem Wettbewerber an. Erste Gespräche soll es bereits gegeben haben – und zwar mit Renault. Über eine gemeinsame Entwicklung und Produktion sollten die Kosten gedrückt werden. Das berichten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen dem „Handelsblatt“. Die Verhandlungen mit Renault seien aber noch „in einem sehr frühen Stadium“, heißt es.

4 – Morgan gibt erneuten Ausblick auf Elektro-Threewheeler

Morgan arbeitet wieder an einem Elektrofahrzeug. Nach fünf Jahren Unterbrechung des Elektro-Programms hat der britische Autobauer das Konzeptfahrzeug XP-1 vorgestellt. Pläne zur Elektrifizierung seiner Dreiräder verfolgt das Unternehmen schon seit 2018. die neue Studie ist allerdings noch nicht für die Produktion gedacht, sondern dient als Testumgebung für Design, Fertigung und technische Bewertung.

5 – Toyota: Pseudo-Handschaltung für E-Autos mit 14 Gängen

Zu der von Toyota entwickelten Fake-Handschaltung für Elektroautos gibt es Neuigkeiten. Und die werden immer skurriler. Die Details gehen aus einer kürzlich aufgetauchten Patentanmeldung hervor. So könnte Toyotas Alibi-Getriebe mit bis zu 14 simulierten Gängen aufwarten. Im Februar 2022 waren erstmals Gerüchte aufgekommen, wonach Toyota an einer Handschaltungs-Getriebesimulation für Elektroautos arbeite.