Damit waren es im Oktober nochmals etwa 70.000 Fahrzeuge mehr als im bisherigen Rekordmonat Oktober 2023, was ein Plus von 7,3 Prozent bedeutet. Im Jahresvergleich zum November 2022 entspricht das aktuelle Ergebnis einem Zuwachs von rund 30 Prozent – damals wurden 786.000 New Energy Vehicles verkauft. Bei den CAAM-Zahlen handelt es sich um die Großhandelsverkäufe der Hersteller – neben den in China verkauften Autos sind darin auch die in China gebauten, aber exportierten Fahrzeuge enthalten.

Zu den New Energy Vehicles gehörten bekanntlich Plug-in-Hybride, Batterie-elektrische Autos und Brennstoffzellenautos – wobei letztgenannte auch in China mit 1.000 Einheiten im November eine stark untergeordnete Rolle spielen. Nach den weiteren Antriebsarten aufgeschlüsselt wurden in China 702.000 Batterie-elektrische Fahrzeuge (BEV) und 323.000 Plug-in-Hybride (PHEV) verkauft.

Auch die 702.000 BEV isoliert sind ein neuer Höchstwert. Gegenüber Oktober bedeuten sie ein Wachstum um 8,7 Prozent (646.000 BEV) und gegenüber November 2022 um 13,5 Prozent. Bei den Plug-in-Hybriden sind es 4,2 Prozent mehr als im Oktober und 89,5 Prozent mehr als im November des Vorjahres.

Über alle Antriebsarten hinweg ist der Automarkt in China gegenüber Oktober um 4,1 und gegenüber dem Vorjahresmonat um 27,4 Prozent auf 2,97 Millionen verkaufte Autos gewachsen. Die NEV-Quote stieg somit auf 34,5 Prozent (gegenüber 33,5 Prozent im Oktober) und die reinen Elektroautos kamen auf einen Marktanteil von 23,6 Prozent. Bei den PHEV waren es wie im Vormonat 10,9 Prozent, die 1000 FCEV entsprechen einem Marktanteil von 0,034 Prozent.

Bei den Herstellern zeigt Marktführer BYD Konstanz. Für November stehen 301.378 NEV-Pkw (+31 % YoY) zu Buche, darunter 170.150 BEVs und 131.228 PHEVs. Damit liegt der Hersteller einen Hauch über dem Oktober-Ergebnis (301.095 NEV) als er erstmals über die 300.000er-Grenze kam. Insgesamt gingen 30.629 New Energy Vehicles von BYD in den Export. Auch dieser Wert liegt gleichauf mit dem Oktober-Ergebnis.

Um sein Ziel von drei Millionen verkauften NEVs im Jahr 2023 zu erreichen, müsste BYD im Dezember noch 317.000 NEVs absetzen. Aktuell steht der Hersteller bei 2.683.374 Exemplaren, 64,8 Prozent mehr als im Vorjahr.

Bei Tesla stehen für November 82.432 in China abgesetzte BEVs in der Statistik, davon exportierte der US-Hersteller 16.928 Stück. Die ergo 65.504 innerhalb Chinas verkauften Fahrzeuge entsprechen einem Plus von 4,8 Prozent YoY und 129 Prozent gegenüber Oktober, als mehr Autos außerhalb (43.489) als innerhalb Chinas (28.626) verkauft wurden. Das entspricht Teslas Muster, in Shanghai in der ersten Hälfte des Quartals eher Autos für den Export und in der zweiten Hälfte eher für den heimischen Markt zu produzieren.

Die GAC Group verzeichnete im November 50.231 verkaufte NEVs (+48,9% YoY), davon entfielen 41.567 Einheiten (+44,5% YoY) auf die E-Auto-Marke GAC Aion. Damit hält die Gruppe die weiterhin eng beieinander liegenden Startups und E-weitere Auto-Marken auf Abstand.

China-Startup und VW-Partner Xpeng reiht sich auf Platz vier ein. Mit 20.041 ausgelieferten Fahrzeugen kam das Unternehmen abermals über die 20.000er Grenze, was eine Steigerung von 245% im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Ähnlich wie im Oktober verbuchte der neue E-SUV G6 alleine 8.750 Verkäufe. Der auch in Europa vertretene Hersteller Nio konnte zwar seinen Absatz im Jahresvergleich um 12,6 Prozent steigern, bleibt mit 15.959 Fahrzeugen im November allerdings weiterhin hinter Xpeng zurück.

Zwischen den beiden Unternehmen reihen sich noch Überflieger Aito und der neue Stellantis-Partner Leapmotor ein. Aito, die NEV-Premiummarke von Seres und Huawei, sprang von 12.700 Verkäufen im Oktober auf nun 18.827 – aufwärts um 127,93 Prozent YoY und 48,2 Prozent gegenüber Oktober. Leapmotor erreichte nach 18.202 Fahrzeugen im Oktober nun 18.508 Verkäufe, neuer Rekord und ein Plus von 130 Prozent YoY.

Fast unverändert präsentiert sich Zeekr mit 13.104 BEV (Oktober: 13.077), was 19 Prozent über dem Vorjahreswert liegt. Überholt wurde die Geely-Marke im November von der Changan-Marke Deepal mit 16.157 NEV-Verkäufen. Vierstellig bleiben dagegen die Absatzzahlen von BAIC BJEV (9.590, +58 YoY) und der NEV-Marke von Dongfeng, Voyah ( 7.006, +365 YoY).

