China nähert sich einer Million New Energy Vehicles pro Monat

Damit waren es im Oktober nochmals 52.000 Fahrzeuge mehr als im bisherigen Rekordmonat September 2023, was ein Plus von 5,75 Prozent bedeutet. Im Jahresvergleich zum Oktober 2022 entspricht das aktuelle Ergebnis einem Zuwachs von rund 34 Prozent – damals wurden 714.000 New Energy Vehicles verkauft. Bei den CAAM-Zahlen handelt es sich um die Großhandelsverkäufe der Hersteller – neben den in China verkauften Autos sind darin auch die in China gebauten, aber exportierten Fahrzeuge enthalten.

Zu den New Energy Vehicles gehörten bekanntlich Plug-in-Hybride, Batterie-elektrische Autos und Brennstoffzellenautos – wobei letztgenannte auch in China mit 500 Einheiten im Oktober eine stark untergeordnete Rolle spielen. Im Oktober waren von den 956.000 NEV 646.000 Fahrzeuge rein Batterie-elektrisch und 310.000 Plug-in-Hybride. Das entspricht einer Verteilung von 67,6 zu 32,4 Prozent.

Neuer Rekord für Batterie-Elektroautos

646.000 BEV für sich sind übrigens ebenfalls ein neuer Höchstwert. Gegenüber dem September legten die reinen Elektroautos um drei Prozent zu, im Vergleich zum Oktober 2022 ist es ein Plus von 19 Prozent. Da die BEV-Verkäufe aber stärker gestiegen sind, war das Wachstum bei den Plug-in-Hybriden deutlich größer: Hier sind es 11,9 Prozent mehr als im September und 80,2 Prozent mehr als im Oktober des Vorjahres.

Der gesamte chinesische Automarkt über alle Antriebsarten hinweg ist im Jahresvergleich um 1,5 Prozent auf 2,853 Millionen Einheiten gewachsen. Die NEV-Quote lag somit bei 33,5 Prozent und die reinen Elektroautos kamen auf einen Marktanteil von 22,6 Prozent. Bei den PHEV sind es folglich 10,9 Prozent, die 500 FCEV entsprechen einem Marktanteil von 0,017 Prozent.

Bei den Herstellern war es auch für den Marktführer BYD ein neuer Rekord-Monat. Erstmals setzte BYD in einem Monat mehr als 300.000 Pkw mit Ladeanschluss ab. 301.095 waren es genau, aufgeteilt in 165.505 BEV und 135.590 PHEV. Insgesamt gingen 30.521 New Energy Vehicles von BYD in den Export.

Das lange Zeit gültige Schema, dass BYD dank seiner Plug-in-Hybride zwar bei den New Energy Vehicles vorne liegt, Tesla aber die meisten BEV verkauft, trifft schon eine Weile nicht mehr zu – BYD baut auch seinen BEV-Vorsprung weiter aus. Tesla verkaufte im Oktober 72.115 in China produzierte Elektroautos, von denen 43.489 exportiert und 28.626 in China abgesetzt wurden.

Auch das China-Startup und VW-Partner Xpeng konnte im Oktober einen neuen Rekord verzeichnen und mit 20.002 Fahrzeugen erstmals die 20.000er Marke knacken. Getrieben wurde das Wachstum von dem neuen E-SUV G6, auf das alleine 8.741 Einheiten entfallen sind. Der auch in Europa vertretene Hersteller Nio konnte zwar seine Verkäufe im Jahresvergleich um 59,8 Prozent steigern, bleibt mit 16.074 Fahrzeugen im Oktober allerdings hinter Xpeng zurück.

Enges Rennen zwischen Xpeng, Leapmotor und Nio

Zwischen den beiden Unternehmen reiht sich noch der neue Stellantis-Partner Leapmotor ein. 18.202 Fahrzeuge im Oktober stellen auch für Leapmotor einen neuen Bestwert dar. Und von hinten nähert sich mit einem konstanten Wachstum die Geely-Marke Zeekr: Die 13.077 neuen Zeekr (+29,2 Prozent zum Oktober 2022) bedeuten ebenfalls einen Rekord für die Marke. Für Neta geht es hingegen im Oktober etwas zurück: 12.085 Fahrzeuge bedeuten hier einen Rückgang von etwa 8,5 Prozent zum September. Damit ist Neta sogar knapp hinter Aito, die NEV-Premiummarke von Seres und Huawei, zurückgefallen: Aito konnte 12.700 Verkäufe im Oktober verzeichnen, wovon 10.547 Einheiten auf den SUV M7 entfielen.

BAIC BJEV bleibt hingegen im vierstelligen Bereich: Der monatliche Absatz erreichte im Oktober 7.014 Einheiten, gegenüber 5.569 Einheiten im Vorjahreszeitraum. Die NEV-Marke von Dongfeng, Voyah, kam auf 6.067 Fahrzeuge, Avatr (von Changan, Huawei und CATL) konnte 3.888 Einheiten verkaufen.

