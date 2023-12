eMobility Insights #2 – Wer baut die besten Elektroautos?

Prof. Dr. Stefan Bratzel misst als Direktor des Center of Automotive Management mit seinem Team regelmäßig die Innovationsstärke der Automobilhersteller. Als Erklärer der aktuellen Lage der Industrie war er insbesondere in den vergangenen Wochen rund um das Ende des Umweltbonus aus den Medien kaum wegzudenken. Im Gespräch mit electrive-Redakteurin Carla Westerheide fordert er nun, dass insbesondere die deutschen Hersteller „Schrittmacher“ der Elektromobilität werden – und nicht mehr Tesla oder den Chinesen hinterentwickeln. Sorgen um die Industrie macht er sich keine: „Angst ist kein guter Ratgeber. Aber man muss mit wesentlich mehr Dynamik entwickeln.“ Der Automobilstandort Deutschland müsse mit seinen vielen Akteuren „eine neue Angreifermentalität entwickeln“. Außerdem mahnt Bratzel an, dass endlich günstige Elektroautos für den Massenmarkt kommen müssen.

Stefan Möller, der Chef der bekannten Elektroauto-Vermietung Nextmove, weiß dagegen aus der persönlichen Praxis, welche Stromer gut sind. „Wir sagen ja gerne: Gute und schlechte E-Autos gibt es nicht. Jeder muss für sich das Passende finden.“ Er selbst sei gerade erst von einem „fast perfekten Allrounder“ auf ein „Vernunft-Auto“ umgestiegen. Er ist zudem gespannt auf die zweite Generation MEB-Fahrzeuge aus dem VW-Konzern. Stromer aus China findet er hingegen weitestgehend zu teuer.

Im Gespräch mit den beiden eMobility-Profis wird nicht nur deutlich, wie es um die Elektroautos „Made in Germany“ bestellt ist – sondern auch, wie weit vorne Tesla beim Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Wir wollten aber auch wissen, wie sich die Newcomer aus China und die Amerikaner jenseits von Tesla schlagen. Und natürlich die europäischen Konzerne.

Nehmen Sie sich also über die Weihnachtspause diese halbe Stunde Zeit für eine Bestandsaufnahme zur Frage: Wer baut die besten Elektroautos? Wir wünschen jedenfalls viel Spaß mit der zweiten Episode von „eMobility Insights“ – dem neuen Podcast von electrive, der Ihnen die Hintergründe der Elektromobilität ins Ohr bringt. Präsentiert wird Ihnen diese Ausgabe von Mennekes!

Wer nun wirklich die besten Elektroautos baut? Hören Sie selbst! Hier oben direkt im Player – oder fast überall da, wo es Podcasts gibt!

