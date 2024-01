BYD setzt im vierten Quartal erstmals mehr Elektro-Pkw als Tesla ab

BYD verkaufte im Schlussquartal 2023 weltweit 526.409 E-Pkw und damit mehr als Tesla mit seinen 484.507 Elektroautos im äquivalenten Zeitraum ausgelieferten Elektroautos. Hinzu kamen bei BYD noch 416.242 Plug-in-Hybride. Der texanische Konkurrent, der seine neuesten Produktions- und Auslieferungszahlen gestern publik machte, baut bekanntlich nur BEVs. In Prozenten ausgedrückt lag der chinesische Hersteller bei den Auslieferungen in den vergangenen drei Monaten um 8,65 Prozent vor Tesla.

Im Gesamtjahr 2023 blieb Tesla mit 1.808.581 ausgelieferten Elektroautos aber noch vor BYD. Die Chinesen übergaben in den vergangenen zwölf Monaten 1.574.822 E-Pkw. Die Tendenz ist bei beiden Herstellern unterschiedlich stark steigend. Teslas BEV-Absatz kletterte im Jahresvergleich um 38 Prozent, BYDs BEV-Pkw-Absatz um 73 Prozent.

BYD baute in der Vergangenheit auch noch Verbrenner-Fahrzeuge, fokussiert sich aber seit März 2022 ausschließlich auf New Energy Vehicles (NEVs), also Elektroautos und Plug-in-Hybride. Nicht in den oben genannten Vergleich enthalten sind übrigens die im vierten Quartal verkauften 2.128 E-Nutzfahrzeuge des chinesischen Herstellers.

BYD gelang im Dezember mit 341.043 verkauften NEVs ein starker Schlussspurt. Es handelte sich um den achten Monatsrekord hintereinander, das Dezember-Ergebnis bedeutete ein Plus von 45 Prozent gegenüber Dezember 2022 und von 13 Prozent gegenüber November 2023. Durch den starken Schlussakzent kam der Hersteller im Gesamtjahr 2023 über alle Fahrzeugarten auf 3.024.417 verkaufte E-Fahrzeuge (1.574.822 BEV und 1.438.084 PHEV). Am Jahresanfang hatte der Konzern die 3-Millionen-Marke als Mindestziel ausgegeben – und nun erreicht.

BYDs 2023 erreichter Verkaufswert bedeutet ein Wachstum von 62 Prozent gegenüber 2022, wobei nach Antriebsarten unterschieden der BEV-Absatz wie erwähnt um 73 Prozent kletterte, während sich der PHEV-Absatz etwas weniger dynamisch um 52 Prozent steigerte.

Die Exporte des chinesischen Herstellers lagen jüngst im Bereich um die 30.000 NEVs pro Monat und erreichten im Dezember erstmals 36.095 Exemplare. Den Löwenanteil verkauft BYD also nach wie vor im eigenen Land.

