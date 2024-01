Ballard und NFI unterzeichnen Liefervertrag für Brennstoffzellen

Ballard wird seine Module für Brennstoffzellenbusse aller großen NFI-Marken liefern, darunter New Flyer, Alexander Dennis und MCI. Die Unternehmen haben bereits in der Vergangenheit zusammengearbeitet. Ballard liefert zum Beispiel die Brennstoffzelle für den Enviro400FCEV von ADL, der im März 2021 erstmals angekündigt wurde. Das Brennstoffzellenmodul FCmove -HD+ hat 100 kW und wiegt rund 250 Kilogramm.

„Diese Vereinbarung ist der nächste Schritt in unserer jahrzehntelangen Partnerschaft mit Ballard und eine entscheidende Komponente bei der Weiterentwicklung unseres führenden Brennstoffzellenbusangebots“, sagt David White, Executive Vice President of Supply Management bei NFI. „Durch die Zusammenarbeit mit Ballard bei zahlreichen Busprodukten in verschiedenen Ländern konnten wir bewährte Verfahren nutzen und Synergien bei Design, Technik und Beschaffung erzielen. Angesichts der wachsenden Nachfrage nach Brennstoffzellenbussen freuen wir uns, diese Partnerschaft fortzusetzen, um den Übergang zum emissionsfreien Verkehr voranzutreiben.“

„Wir sind stolz darauf, dass NFI (und die Tochterunternehmen New Flyer, Alexander Dennis und MCI) Ballard als engagierten Partner für die nächste Wachstumsphase auf dem Markt für Brennstoffzellenbusse gewählt haben“, sagt David Mucciacciaro, Chief Commercial Officer von Ballard. „Wir glauben, dass New Flyer gut positioniert ist, um Brennstoffzellenbusse in großen Stückzahlen zu liefern, insbesondere auf dem US-amerikanischen Markt, wo Betreiber zunehmend wasserstoffbetriebene Brennstoffzellenbusse aufgrund ihrer Reichweite, kurzen Betankungszeiten, hohen Verfügbarkeit und kostengünstigen Infrastrukturanforderungen bevorzugen.“

Ballard arbeitet auch mit anderen Busherstellern zusammen, etwa mit Solaris. Der Brennstoffzellenhersteller hat im Oktober einen Auftrag über 177 Module aus Polen erhalten, nachdem Solaris im August bereits 96 Module bestellt hatte. Ein großer Teil davon (127 Einheiten) wird für die Busflotte der italienischen Stadt Bologna verwendet. 52 Module sind für Rostock bestimmt.

ballard.com