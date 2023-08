Solaris bestellt BZ-Module bei Ballard nach

Der polnische Bushersteller Solaris hat Ballard Power Systems erneut mit der Lieferung einer größeren Anzahl von Brennstoffzellen-Modulen beauftragt. Der Großteil der nun bestellten Module ist für einen Wasserstoff-Bus-Auftrag aus Deutschland gedacht.

Die insgesamt 96 neuen Module soll Ballard ab Ende 2023 an Solaris liefern, die meisten im Jahr 2024. 52 der Brennstoffzellen-Module werden in den Wasserstoffbussen zum Einsatz kommen, die Rebus Regionalbus Rostock bei Solaris bestellt hatte. 44 weitere Module werden in H2-Bussen von Solaris für andere Kunden verbaut. Hier geht Ballard in der Mitteilung nicht weiter ins Detail.

Solaris hatte die aktuelle Generation seines zwölf Meter langen Solobusses mit Brennstoffzelle, den Urbino 12 hydrogen, im Jahr 2019 vorgestellt. Die Markteinführung des BZ-Gelenkbusses Urbino 18 hydrogen erfolgte erst im September 2022. Rebus Regionalbus hatte 47 Urbino 12 hydrogen und fünf Urbino 18 hydrogen bestellt.

In den beiden Fahrzeugen kommen leicht unterschiedliche Brennstoffzellen-Systeme zum Einsatz: In der Zwölf-Meter-Version werden nach Angaben von Solaris Wasserstoff-Brennstoffzellenaggregate mit 70 kW eingebaut, in der längeren Version stehen 100 kW zur Verfügung. Bislang sind in Europa 110 Brennstoffzellenbusse von Solaris mit Ballard-Technik in Einsatz.

Für Ballard ist die aktuelle Solaris-Order der größte Einzelauftrag aus dem Bus-Sektor in Europa. „Wir glauben, dass diese Aufträge eine breitere Akzeptanz von Brennstoffzellenbussen belegen, was die Einsatzmengen für unsere Kunden steigert und ein Wegweiser auf dem Weg zur Dekarbonisierung von Stadtbussen und dem Potenzial einer weit verbreiteten Einführung von Brennstoffzellenbussen ist“, sagt David Mucciacciaro, Chief Commercial Officer von Ballard.

ballard.com