China will Netzintegration von E-Autos im großen Stil vorantreiben

Vier chinesische Regierungsstellen, darunter die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission (NDRC), haben die Umsetzungsrichtlinien heute vorgelegt. In dem Dokument ist unter anderem fixiert, das vor 2025 zunächst verstärkt Pilotprojekte absolviert werden sollen, um das Potenzial von New Energy Vehicles (NEVs), also von Elektroautos und Plug-in-Hybriden, als mobile Energiespeicher zu validieren.

Bis zum Jahr 2030 soll das gesteuerte bidirektionale Laden in China dann im großen Stil aufgebaut werden. Bis dahin strebt die Regierung an, dass NEVs „Dutzende Millionen Kilowatt an bidirektionaler Flexibilität zur Regulierungskapazität für das Stromsystem bereitstellen“. Um diese Ziele zu erreichen, besteht dem Dokument zufolge eine der nächsten Hauptaufgaben darin, die Batterie-Forschung zu stärken und die Batterielebensdauer auf 3.000 Zyklen und mehr zu steigern, ohne die Kosten wesentlich zu erhöhen.

China setzt bekanntlich auch in größerem Umfang auf Batterietausch-Stationen. Auch diese sollen zur Netzstabilität beitragen. E-Auto-Hersteller Nio hatte beispielsweise 2022 damit begonnen, Akkutausch-Stationen zu testen, die Strom ins Netz zurückspeisen können.

