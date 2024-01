Neuer Ford E-Transit Custom ab 48.700 Euro netto bestellbar

Kurz noch mal die wichtigsten Eckpunkte aus dem Datenblatt: Kunden können bei dem neuen Ford-Transporter zwischen zwei E-Antrieben mit 100 oder 160 kW wählen. Das maximale Drehmoment wird je mit 415 Nm angegeben. Der Akku bietet 64 kWh nutzbare Kapazität (brutto: 82,5 kWh), was im Lieferwagen E-Transit Custom für bis zu 327 Kilometer WLTP-Reichweite und im Personentransporter für bis zu 306 Kilometer reichen soll.

Ford bietet das Nfz-Modell mit Einzel- und Doppelkabine sowie als Kombi an. Zur Auswahl stehen zwei Radstände , zwei Dachhöhen und fünf Ausstattungslinien. In der Kastenwagen-Ausführung bietet der neue E-Transit Custom ein Ladevolumen zwischen 5,8 und 9,0 Kubikmetern sowie eine Laderaumlänge von bis zu 3,45 Metern. Die Nutzlast beträgt bis zu 1.000 Kilogramm. Aufhorchen lässt die Anhängelast von bis zu 2,3 Tonnen. Unter den leichten E-Transportern gehört dieser Wert zur Spitze. Der Pkw-Ableger wird serienmäßig mit acht Sitzplätzen und in zwei Radständen angeboten. Eine ausführliche Beschreibung gibt es hier zum Transit und hier zum Tourneo .

Zwei, drei Merkmale im Datenblatt entsprechen allerdings nicht mehr den 2022 vorgestellten Werten. Vor allem der Netto-Energiegehalt der Batterie wirft Fragen auf. Dazu gleich mehr. Denn zum Bestellstart nennt Ford endlich auch Preise: Mit dem 100-kW-Motor wird der strombetriebene Transporter ab 48.700 Euro netto bzw. 57.953 Euro brutto als Kastenwagen und Doppelkabinen-Ausführung angeboten. Die Kombi-Variante startet ab 49.800 Euro netto bzw. 59.262 Euro brutto.

In Verbindung mit dem stärkeren 160-kW-Motor starten die Listenpreise für den E-Transit Custom bei 50.750 Euro netto bzw. 60.392,50 Euro brutto (Kastenwagen und Doppelkabine) und 51.850 Euro netto bzw. 61.701,50 Euro brutto (Kombi). Den Tourneo Custom gibt es mit dem 160-kW-Motor zu Preisen ab 56.150 Euro netto bzw. 66.818,50 Euro brutto. Die kleinere Motorisierung ist bei dem Pkw-Ableger nicht vorgesehen.

Die Transporter wird nach Angaben von Ford voraussichtlich ab dem vierten Quartal 2024 an Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgeliefert. Zum Lieferstart des Tourneo Custom machen die US-Amerikaner keine präziseren Angaben.

Zurückkommen müssen wir abschließend noch einmal auf den Energiegehalt. 2022 kündigte Ford noch an, dass der Akku im Transporter und in dessen Pkw-Ableger 74 und nicht 64 kWh nutzbare Kapazität haben werde. Der Brutto-Gehalt wurde mit 83 kWh angegeben. Also analog zum heutigen Wert. Ford erklärte seinerzeit, dass der E-Transit Custom auf „die gleiche hochverdichtete Batteriezellen-Technologie wie das ebenfalls vollelektrische Pick up-Modell F-150 Lightning“ setze. Das legte nahe, dass die Zellen von SK On stammen.

Warum es nun 64 kWh Netto-Kapazität geworden sind, womit die Reichweite von bis zu seinerzeit angegebenen 380 auf 327 Kilometer (im Tourneo Custom von 370 auf 306 km) schrumpft, erklärt Ford nicht. Der Hersteller betont sogar, dass die 327 Kilometer nahezu die vierfache Distanz seien, „die ein Transporter der 1,0-Tonnen-Nutzlastklasse laut Daten von Ford Pro im Durchschnitt pro Tag zurücklegt“.

media.ford.com, ford.de (Preisliste Transit Custom Kastenwagen und Doppelkabine, BEV ab Seite 10), ford.de (Preisliste Transit Custom Kombi, BEV ab Seite 9), ford.de (Preisliste Tourneo Custom, BEV ab Seite 10), ford.de (Konfigurator Transit Custom), ford.de (Konfigurator Tourneo Custom)