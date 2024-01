OMV Petrom wird Rumäniens größter E-Mobilitätsanbieter

Darüber hinaus wird das Unternehmen nach eigenen Angaben die Anzahl der Renovatio-Stationen bis zum Jahr 2026 auf rund 650 erhöhen. OMV Petrom verfügt über ein bestehendes Netz von rund 270 Ladepunkten für Elektroautos, auch durch weitere Partnerschaften. Die Transaktion wird voraussichtlich in der ersten Hälfte dieses Jahres abgeschlossen werden, „nachdem bestimmte Bedingungen erfüllt wurden“.

Im Juli 2023 kündigte das in Bukarest ansässige Energieunternehmen OMV Petrom an, bis Ende 2025 mehr als 400 neue HPC-Punkte mit je 150 kW Leistung an 98 Standorten in Rumänien, der Slowakei und Ungarn installieren zu wollen. Die meisten dieser Standorte (80) befinden sich in Rumänien. Das Unternehmen hat auch schon früher mit Renovatio zusammengearbeitet, beispielsweise 2021, als die beiden Unternehmen Pläne für die Installation von Ladestationen in Moldawien bekannt gaben.

Die Übernahme des Ladenetzes ist nicht der einzige Deal, den das Energieunternehmen angekündigte. Es wird auch einen 50-prozentigen Anteil an der Electrocentrale Borzesti erwerben, einer Tochtergesellschaft von RNV Infrastructure. Das Unternehmen betreibt erneuerbare Energiequellen mit einer Kapazität von einem Gigawatt. Die Partner planen, bis 2027 1,3 Milliarden Euro zu investieren, um die erneuerbaren Energien in Rumänien voranzutreiben.

„Wir begrüßen die Partnerschaft mit Renovatio. Mit diesen Transaktionen machen wir wichtige Fortschritte beim Aufbau eines starken und diversifizierten Portfolios von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien. Unser Ziel ist es, unsere Führungsposition im Energiebereich in Südosteuropa zu stärken und gleichzeitig das Geschäft für eine kohlenstoffärmere Zukunft zu transformieren“, sagt Christina Verchere, CEO von OMV Petrom.

„Wir freuen uns sehr, mit OMV Petrom zusammenzuarbeiten, um Projekte mit einer Leistung von über 1 GW zu bauen, die grüne Energie in Rumänien liefern und die nachhaltige Entwicklung von Elektromobilitätsdienstleistungen fortsetzen werden“, fügt Aurel Arion, CEO von Renovatio, hinzu. „Wir sind fest davon überzeugt, dass wir gemeinsam durch die Bündelung der Werte und des Know-hows von Renovatio und OMV Petrom dazu beitragen werden, die Ziele des europäischen Grünen Deals zu erreichen und ein gesünderes Umfeld für die Industrie und die Gemeinschaft zu schaffen.“

omv.com