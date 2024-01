WiTricity zeigt induktive Ladelösung für Leichtfahrzeuge

Neben den Golfcarts, die in der Regel ohne Straßenzulassung auf Golfplätzen oder Hotelanlagen unterwegs sind, soll das System auch für sogenannte „Neighborhood Electric Vehicles“ gedacht sein. Dabei handelt es sich um eine US-Fahrzeugkategorie für elektrische Leichtfahrzeuge, die üblicherweise maximal 25 mph (rund 40 km/h) schnell fahren dürfen – in einigen US-Bundesstaaten gelten leicht abweichende Vorgaben.

Technische Details zu dem System nennt WiTricity in der Mitteilung noch nicht. Aufgrund der in der Regel recht kleinen Batterien solcher Fahrzeuge wird es sich um eine niedrige Ladeleistung handeln. Das Boden-Modul, offiziell „WiTricity Halo Power Hub“ genannt, soll dabei nur an eine „gewöhnliche Haushaltssteckdose“ angeschlossen werden. Damit dürfte das 110-Volt-System gemeint sein.

Fahrzeugseitig wird für das WiTricity-System der Halo-Empfänger am Unterboden montiert. Diese Spule nimmt die Leistung des Halo Power Hubs auf. Der Empfänger soll entweder ab Werk oder später beim Händler montiert werden können. Die „wichtigsten Startpartner“ will WiTricity auf der CES bekannt geben.

„Die Verbraucher haben ihren Wunsch nach kabellosem Laden für Elektrofahrzeuge aller Größen unmissverständlich zum Ausdruck gebracht“, sagt Alex Gruzen, CEO von WiTricity. „Es ist aufregend, die breite Palette an kabellosen Ladelösungen von WiTricity zu präsentieren – von neuen Elektrofahrzeugen bis hin zum schnell wachsenden Markt der Golfcarts in Wohngebieten und auf Golfplätzen. Wir geben den Menschen die Freiheit, einfach zu parken und zu laden.“

WiTricity wird an seinem CES-Stand außerdem ein neues Fahrzeug eines in Südkorea ansässigen OEMs zeigen, das mit einem auf der WiTricity-Technologie basierenden Empfänger ausgestattet ist, sowie einen entsprechend aufgerüsteten Ford Mach-E. Den Ford mit dem nachgerüsteten Halo-System hatte das Unternehmen bereits im vergangenen Jahr vorgestellt, ein Tesla Model 3 sogar schon 2022 – mit bis zu 11 kW Ladeleistung.

