ChatGPT hält Einzug in VW-Autos

ChatGPT wird in Verbindung mit der neuesten Infotainment-Generation ab dem zweiten Quartal 2024 in den ersten Märkten für die Elektromodelle ID.3, ID.4. ID.5 und ID.7 sowie für den Tiguan, Passat und Golf angeboten. Die Integration von ChatGPT ins Backend des IDA-Sprachassistenten soll laut Volkswagen viele neue Möglichkeiten bieten, „die weit über die bisherige Sprachsteuerung hinausgehen“. Laut den Wolfsburgern können Kunden künftig „nahtlos auf die ständig wachsende Datenbank der Künstlichen Intelligenz zugreifen und sich während der Fahrt recherchierte Inhalte vorlesen lassen sowie in natürlicher Sprache mit dem Auto interagieren“.

Als Basis der neuen Funktion agiert das Programm „Cerence Chat Pro“ des Technologiepartners Cerence. Volkswagen bezeichnet sich als der erste Volumenhersteller, der „ChatGPT“ ab dem zweiten Quartal 2024 in den ersten Märkten und in vielen Modellen in Serie anbietet.

„Volkswagen demokratisiert seit jeher Technologie und macht sie vielen zugänglich. Das gehört einfach in unsere DNA. Und so sind wir jetzt der erste Volumenhersteller, der diese innovative Technologie in Fahrzeuge ab dem Kompaktsegment bringt“, betont Kai Grünitz, Vorstandsmitglied für Technische Entwicklung bei Volkswagen.

volkswagen-newsroom.com