Herbert Diess wird Verwaltungsratschef bei The Mobility House

Diess tritt bei dem Technologieunternehmen für Vehicle-to-Grid (V2G) und intelligentes Laden die Nachfolge von Alexander Landia an, der als Energiemarktexperte das Amt seit 2017 innehatte. Landia wird laut der Mitteilung von The Mobility House „weiterhin seine herausragende Energiemarkterfahrung ins Unternehmen einbringen“ – als einfaches Mitglied des Verwaltungsrats.

Die Verpflichtung des früheren BMW- und VW-Vorstands Diess ist für das bisher vor allem in eMobility-Fachkreisen bekannte Unternehmen ein Coup – TMH selbst spricht von einem „bedeutenden Meilenstein in der Realisierung von Vehicle-to-Grid durch The Mobility House“. Seit seiner Gründung 2009 engagiert sich das Unternehmen für die Transformation zu einer nachhaltigen und effizienten Energie- und Mobilitätszukunft.

Auch Herbert Diess hat sich in der Vergangenheit immer wieder für Vehicle-to-Grid-Anwendungen stark gemacht. Die unter seiner Führung geplanten MEB-Modelle verfügen inzwischen teilweise über eine bidirektionale Ladefunktion, auch wenn sich die tatsächliche Einführung immer wieder verzögert hat. In dieser Zeit gab es auch diverse Kontakte zwischen VW und TMH: Beide Unternehmen (im Falle von VW über die Lade-Tochter Elli) gehören etwa zu den Gründungsmitgliedern der im Herbst 2021 ins Leben gerufenen „Initiative Bidirektionales Laden“.

Diess selbst gibt an, sich darauf zu freuen, den disruptiven Wandel des Energieökosystems gemeinsam mit TMH zu gestalten und zu beschleunigen. „Der zügig voranschreitende Ausbau von Wind- und Sonnenenergie erfordert deutlich höhere Speicherkapazitäten und Flexibilität im Energiesystem der Zukunft. Die schnell wachsende Flotte der Elektroautos, die durchschnittlich weniger als eine Stunde täglich genutzt wird, ist schon jetzt der größte elektrische Energiespeicher der Welt“, die Diess. „Diesen zu verwenden, um die Stromnetze zu optimieren und den Nutzer:innen der Elektroautos dadurch deutlich günstigere Energiekosten anzubieten, ist die Zukunftsvision, die ich mit The Mobility House teile. Profitieren werden Autofahrende, Hersteller, Energieversorger und insbesondere die Energiewende kann dadurch nochmals deutlich beschleunigt werden. The Mobility House hat dafür marktreife Lösungen entwickelt, die jetzt gemeinsam mit Automobilherstellern und Energieversorgern zu Kund:innen gebracht werden können.“

„Ich freue mich sehr, mit Dr. Herbert Diess einen Pionier und Visionär im Bereich der Elektromobilität, bei The Mobility House willkommen zu heißen. Uns eint die gemeinsame Vision“, sagt TMH-Gründer und Delegierter des Verwaltungsrats, Thomas Raffeiner. „Mein Dank gilt seinem Vorgänger, Dr. Alexander Landia, der uns in den vergangenen Jahren ein wertvoller Ratgeber war und mit seinem Einsatz maßgeblich zum bisherigen Erfolg des Unternehmens beigetragen hat. Er wird uns als Mitglied des Verwaltungsrats weiterhin unterstützend zur Seite stehen.“

Die Qualitäten von TMH im Vehicle-to-Grid-Bereich sind bekannt. Das Unternehmen hat nicht nur gemeinsam mit Energieversorgern und Autobauern mehrere Pilotprojekte vom bidirektionalen Laden bis hin zu Second-Life-Batteriespeichern umgesetzt, sondern vermarktet bereits heute rund 100 MWh bzw. 4.500 stationäre 1st- und 2nd-Life Fahrzeugbatterien in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden. Diese Batterien werden auf Energie- und Leistungsmärkten sowie in verschiedenen Produkten eingesetzt. Gleichzeitig steuert The Mobility House mit seinem Lade- und Energiemanagementsystem ChargePilot weltweit bereits mehr als 1.700 Ladestandorte intelligent.

Neben seiner neuen Position als Executive Chairman bei The Mobility House ist der gebürtige Österreicher Diess weiterhin Vorsitzender des Aufsichtsrats von Infineon.

