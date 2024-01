Xiaomi steigt ins E-Auto-Geschäft ein / Elektro-Bilanz für 2023

#1 – Bilanz 2023: Rund halbe Million neue Elektroautos in Deutschland

Das Wachstum ging leicht zurück – und doch schlägt das Elektroauto in Deutschland den Diesel: Mit über einer halben Million neuen Stromern hat sich der Elektroantrieb im vergangenen Jahr auf deutschen Straßen etabliert. Plug-in-Hybride sind dagegen auf dem Rückzug. Hier sind alle Daten zur Jahresbilanz 2023: Laut dem Kraftfahrt-Bundesamt wurden in Deutschland im vergangenen Jahr rund 524.000 Elektro-Pkw neu zugelassen – das waren 11,4 Prozent mehr als im Vorjahr.

2 – Italien erwägt Elektroauto-Förderung für einkommensschwache Familien

Italiens Regierung arbeitet derweil an einem 930 Millionen Euro schweren Subventionspaket für den Kauf neuer Elektroautos. Unterstützt werden sollen diejenigen, die ihren alten Verbrenner abgeben und gegen ein Elektrofahrzeug eintauschen. Angeblich sollen vor allem einkommensschwache Familien unterstützt werden, die noch ein Euro-2-Modell fahren.

3 – Xiaomi rückt Elektro-Limousine SU7 ins Rampenlicht

Der Smartphone-Hersteller Xiaomi hat sein erstes Elektroauto präsentiert – und verschärft mit dem neuen Modell den Konkurrenzkampf bei den inzwischen zahlreich verfügbaren E-Limousinen auf dem chinesischen Markt. Und falls Sie sich gleich wundern: Ja, der Xiaomi SU7 weckt optisch Assoziationen an Porsche! Das Debütmodell ist eine rund 5 Meter lange Limousine, die wahlweise mit einem 220-kW-Heckantrieb oder einem 495 kW starken Allradantrieb erhältlich sein wird. Das Kürzel „SU“ im Modellnamen steht für „Speed Ultra“: Der Spurt von 0 auf Tempo 100 soll dank bester Aerodynamik in 2,78 Sekunden gelingen.

4 – Neuer Ford E-Transit Custom ab 48.700 Euro netto bestellbar

Ford Pro hat in Deutschland die Bestellbücher für den bereits 2022 vorgestellten E-Transit Custom und dessen Pkw-Ableger E-Tourneo Custom geöffnet. Die Auslieferungen des Transporters beginnen voraussichtlich ab dem vierten Quartal an Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Kunden können bei dem neuen Ford-Transporter zwischen zwei E-Antrieben mit 100 oder 160 kW wählen. Der Akku bietet 64 Kilowattstunden nutzbare Kapazität, was im Lieferwagen für bis zu 327 Kilometer Reichweite und im Personentransporter für bis zu 306 Kilometer reichen soll.

5 – Hermes liefert in Hamburg zu 100% lokal emissionsfrei aus

Wir bleiben noch kurz im Transporter-Bereich: Hermes stellt ab sofort alle Päckchen und Pakete in der gesamten Hansestadt Hamburg inklusive der Außenbezirke lokal emissionsfrei zu. Zum Einsatz kommen dabei vorerst 176 Elektro-Transporter und acht Lastenräder. Im Stadtteil Billbrook hat Hermes seit 2022 einen neuen E-Mobility-Hub mit 96 Ladepunkten errichtet. Dieser stellt zusammen mit dem Logistik-Center am Billbrookdeich mit 40 weiteren Ladepunkten die Basis für die elektrische Belieferung in Hamburg dar.