Bilanz 2023: Rund halbe Million neue Elektroautos in Deutschland zugelassen

Laut den offiziellen Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes wurden in Deutschland im vergangenen Jahr 524.219 Elektro-Pkw neu zugelassen – ein Plus von 11,4 Prozent. Der Markt für Plug-in-Hybride brach 2023 mit 175.724 Neuzulassungen allerdings gegenüber dem Vorjahr ein – um rund die Hälfte.

In der Mitteilung zur Jahresbilanz, die das KBA veröffentlicht hat, ist über alle Antriebsarten hinweg von 2,84 Millionen Neuwagen im Jahr 2023 die Rede. Damit ist der Automarkt insgesamt um 7,3 Prozent gegenüber 2022 gewachsen. Als Elektroauto rollten 524.219 Einheiten auf die Straße. Das entspricht einem Marktanteil von 18,4 Prozent und einem (gegenüber dem Gesamtmarkt etwas dynamischeren) Wachstum von 11,4 Prozent. Im Jahr 2022 waren es noch 470.559 neue Elektroautos.

Die Dynamik hat sich allerdings abgeschwächt: 2022 wuchs das BEV-Segment gegenüber 2021 noch um 32,2 Prozent bei ähnlichem Marktanteil (17,7 Prozent). Allerdings bestand damals auch eine umfängliche, verlässliche Förderung. 2023 war dagegen geprägt von dem auslaufenden Umweltbonus für gewerbliche Halter im September. Mitte Dezember folgte zudem das Ad-hoc-Aus des Umweltbonus generell. Da der Bonus in 2024 regulär reduziert worden wäre, dürfte es auch Ende 2023 vorzeitige Zulassungen gegeben haben. Die gänzliche Einstellung war aber so spontan, dass sie allenfalls einige Tage lang Einfluss auf die Zulassungszahlen des Schlussmonats gehabt haben dürfte.

Dazu gleich mehr. Blicken wir zunächst auf die weiteren Antriebsarten: Der Markt für Plug-in-Hybride sackte 2023 mit 175.724 Neuzulassungen gegenüber dem Vorjahr um rund die Hälfte ein, konkret um -51,5 %. Das kommt wenig überraschend, wurde der Kauf von Plug-in-Hybriden doch 2022 noch gefördert, was vorzeitige Zulassungen verursachte und in der Folge ein Vakuum auslöste. Nach Einstellung jeglicher Subventionen kamen Plug-in-Hybride 2023 nur noch auf einen Marktanteil von 6,2 Prozent. Im Vorjahr 2022 waren es noch 13,7 %.

Hybridantriebe erreichten im gerade ausgelaufenen Jahr mit 840.304 Einheiten einen Anteil von 29,5 Prozent. Ihr Absatz entwickelte sich im Vergleich zum Gesamtmarkt unterdurchschnittlich mit einem stark gedrosselten Wachstum von 1,6 %. Rechnet man die gerade genannten Plug-in-Hybride heraus, ergeben sich 654.580 Hybride ohne Stecker mit einem Marktanteil von 23 Prozent.

Und die klassischen Verbrenner-Pkw? Benzin-Pkw kamen 2023 auf einen Marktanteil von 34,4 Prozent (2022: 32,6 %). Die 978.660 neu zugelassenen Einheiten bedeuten ein Wachstum um 13,3 Prozent. Die Diesel-Zulassungen wuchsen um drei Prozent auf 486.581 Pkw, was einem Anteil von 17,1 Prozent (2022: 17,8%) am Gesamtmarkt entspricht. Weiterhin keine große Rolle spielen Flüssiggas-betriebene Pkw (13.147, -12,4%, Marktanteil: 0,5%), Erdgas-betriebene Pkw (1.327,-28,1%, Marktanteil: 0,0%) und Brennstoffzellen-Pkw (Marktanteil: 0,0%).

Auch wenn sich das liest, als erlebten die Verbrenner ein kleines Revival: Ihr Wachstumsschub ist dem Ausnahmejahr 2022 geschuldet – mit einem recht künstlich erzeugten E-Auto-Boom bzw. einer künstlich erzeugten Verbrenner-Delle vor der Umweltbonus-Senkung Ende 2022. Insofern entspricht die 2023er Entwicklung einem Abbild des weniger regulierten Marktes.

Besonders deutlich wird das am Beispiel des Dezembers: 2022 wurden in jenem Monat 104.325 neue Elektro-Pkw zugelassen. Also genau ein Fünftel aller im Gesamtjahr 2023 zugelassenen Elektrowagen. Ein extrem hoher Wert, geschuldet dem daraufhin abgeschmolzenen Umweltbonus‘. Im Dezember 2023 waren es nicht einmal die Hälfe, nämlich 54.654 neue Elektroautos, was für das abgelaufene Jahr immer noch ein guter Wert ist.

Der starke Rückgang um 47,6 Prozent ist also ein Effekt des vorjährigen Ausnahmemonats und der Tatsache, dass sich viele Gewerbetreibende noch unter der höheren 2022er Förderung vorzeitig mit Elektroautos eingedeckt haben. Das vor wenigen Wochen angekündigte Aus des Umweltbonus für Private kam dagegen vermutlich zu plötzlich, um abermals einen Boom in ähnlichem Ausmaß wie ein Jahr zuvor zu verursachen. Einen gewissen Einfluss wird der Schritt aber gehabt haben, denn einige Tage im Voraus zeichnete sich durchaus ab, dass der Umweltbonus recht ad-hoc eingestellt werden würde. Außerdem stand ja theoretisch eine weitere Abschmelzung des Bonus‘ bevor. Der Dezember 2023 wurde denn auch der zweitbeste Monat in puncto BEV-Neuzulassungen nach dem August 2023 (vor Ende der Förderung für Gewerbetreibende).

Interessant wird nun, wie sich das Förder-Aus für Elektroautos in den künftigen Zulassungszahlen niederschlägt. Für Gewerbetreibende, die Betriebsautos anschaffen, ändert die gänzliche Umweltbonus-Einstellung nichts. Insofern dürfte es einen festen, von der Wirtschaft gestützten Absatz-Sockel für BEV geben. Allerdings ist nicht auszuschließen, dass sich die Zulassungen von Batterie-elektrischen Pkw um ein Jahr versetzt ähnlich der Plug-in-Hybrid-Kurve von 2023 entwickeln. Dem entgegenwirken könnten fallende Preise für E-Autos. Und die zeichnen sich bereits ab. Insofern wird 2024 vor allem eines – spannend!

