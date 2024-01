AMT Genova bestellt 112 Oberleitungsbusse bei Solaris

Die Bestellung über 112 Trollino 18 sei einer der bislang größten Einzelaufträge für Gelenk-Oberleitungsbusse des Herstellers. Die Rede ist von einem Auftragswert von mehr als 100 Millionen Euro.

Die 18 Meter langen Busse für die nordwestitalienische Küstenstadt werden mit entsprechenden Traktionsbatterien ausgerüstet, um auch längere Strecken ohne Oberleitung zurücklegen zu können. Zur Größe der chemischen Speicher gibt es keine Infos. Geladen werden die Akkus während des Betriebs via In-Motion-Charging (IMC) an den Oberleitungen sowie nachts im Betriebshof, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Mehr technische Daten werden nicht genannt.

Stattdessen hebt Solaris die Planung des öffentlichen Nahverkehrs in Genua hervor. „Die Stadt unternimmt derzeit entscheidende Schritte zur Verbesserung ihrer öffentlichen Verkehrsinfrastruktur“, so der Hersteller. Dies würde sich nicht nur in dem Bau einer neuen Trolleybuslinie widerspiegeln, sondern vor allem auch in der nun getätigten Bestellung. Übrigens: AMT setzt bereits seit 2022 30 Batterie-Solobusse von Solaris ein.

All die Initiativen seien Teil eines umfassenderen Plans des italienischen Verkehrsunternehmens, das bis zum Jahr 2025 den Übergang zu einer vollständig elektrisch betriebenen städtischen Flotte vorsieht.

