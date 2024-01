Hyundai Mobis demonstriert nächste E-Corner-Generation

Der Autozulieferer hatte das E-Corner-Modul, das die Lenk-, Brems-, Federungs- und elektrischen Antriebssysteme in einem Rad integriert, erstmals im Herbst 2021 präsentiert. Im nun auf der Messe in Las Vegas demonstrierten Konzeptauto Mobion auf Basis des Hyundai Ioniq 5 werden die vier Räder einzeln gesteuert, um seitliche Bewegungen, diagonales Fahren und Drehungen zu ermöglichen. Sprich: Der Mobion kann nicht nur vor und zurück, sondern auch seitlich und diagonal fahren.

Hyundai Mobis hat die Fahreigenschaften des e-Corner-Systems nach eigenen Angaben 2023 erfolgreich auf der Straße getestet. Zuvor waren mit dem neuen Antriebssystem ausgerüstete Testfahrzeuge nur auf abgesperrtem Gelände unterwegs. Leistungsdaten den e-Corner-Antriebs im Konzeptauto Mobion nennen die Koreaner noch nicht. Das US-Portal „CNET“ hat einen Videobeitrag von der CES veröffentlicht, in dem es heißt, dass sich das System noch in einem frühen Entwicklungsstadium befinde. Mit einer Serienreife ist wohl nicht von 2025 zu rechnen.

Das e-Corner-Modul ist übrigens nicht die einzige E-Antriebs-Innovation, an der innerhalb des Hyundai-Konzerns gearbeitet wird. Ende November 2023 haben Hyundai und Kia das sogenannte „Universal Wheel Drive System“ (kurz: Uni Wheel) vorgestellt, bei dem die E-Antrieb ebenfalls radnah positioniert ist – der zentrale Achsmotor entfällt. Beim Uni Wheel wird aber eine konventionelle Aufhängung verwendet, 90 Grad Lenkwinkel je Rad sind dort nicht vorgesehen – es gibt noch eine Antriebswelle, die das verhindert. Die e-Corner-Module gehen hier einen entscheidenden Schritt weiter.

„Der Mobion ist die Verkörperung der Kerntechnologien von Hyundai Mobis, die allesamt für die sofortige Massenproduktion bereit sind“, sagt Lee Seung-Hwan, Vice President und Leiter der Abteilung Advanced Engineering bei Hyundai Mobis. „Mobis ist stets bestrebt, das Mobilitätsparadigma bei Fahrzeugen zu verändern, und hat das Mobion geschaffen, um unsere Schlüsselprodukte und Fähigkeiten zu präsentieren.“

Neben der In-Wheel-Technologie der e-Corner-Module verfügt der Mobion auch über eine neue Sensor- und Leuchtentechnologie für das autonome Fahren. So verfügt das Fahrzeug über die Lidar-Sensoren (zwei nahe den Scheinwerfern, einer mittig an der Front), um das Umfeld für die seitlichen und diagonalen Bewegungen des Fahrzeugs erfassen zu können. Mit der innovativen Außenbeleuchtung soll das Konzeptfahrzeug an Kreuzungen etwa Fußgängern die genaue Fahrtrichtung anzeigen können – bei diagonalen oder seitlichen Bewegungen kann beispielsweise die Fahrtrichtung des Fahrzeugs auf dem Boden projiziert werden. Alternativ kann die Technologie dazu genutzt werden, einen Zebrastreifen für Fußgänger zu erzeugen.

