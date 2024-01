Hexagon Purus deckt sich mit neuem Kapital ein

Die neue Finanzierungsrunde hat Hexagon Purus eine Milliarde Norwegische Kronen eingebracht – umgerechnet sind das die eingangs genannten rund 88,5 Millionen Euro. Zu den beiden bestehenden Investoren Mitsui und Hexagon Composites gesellte sich in der neuen Finanzierungsrunde der Wasserstoff-Investmentfonds Hy24. Die drei Investoren dienen nicht nur als Geldgeber, sie bieten den Norwegern nach eigenen Angaben auch „Zugang zu Wissen und Netzwerken in der gesamten Wasserstoff- und Mobilitäts-Wertschöpfungskette“.

Das neue Kapital will das Unternehmen für seine Wachstumspläne heranziehen. Darunter versteht Hexagon Purus zum einen sein laufendes Programm zur globalen Ausweitung seiner Fertigungskapazitäten und zum anderen die „Erfüllung von Kundenzusagen“. Ein besonderer Fokus werde darauf liegen, 2024 die Kapazitäten in den fünf neu eröffneten Werken hochzufahren, die Serienproduktion vorzubereiten und den hohen Auftragsbestand abzuarbeiten, teilt das Unternehmen mit. Darüber hinaus wolle man seine Organisation weiter ausbauen, um die Verpflichtungen gegenüber seinen Kunden zu erfüllen.

Die fünf neuen Produktionsstätten befinden sich in Westminster (Maryland, USA), Kelowna (Kanada), Kassel und Weeze (beide Deutschland) sowie in Shijiazhuang (China). Darüber hinaus wird das Unternehmen voraussichtlich im Jahr 2024 einen neuen Standort in Dallas (Texas, USA) eröffnen. Den Standort Weeze bezogen die Norwegen im Zuge der 2021 initiierten Übernahme des auf Hochdrucksysteme und Wasserstofftechnik spezialisierten deutschen Anbieters Wystrach.

„Wir arbeiten in einem zunehmend günstigen regulatorischen Umfeld, in dem große Investitionen in die Erzeugung erneuerbarer Energien und in Wasserstoff getätigt werden, um den Übergang zu sauberer Energie zu unterstützen“, äußert Morten Holum, CEO von Hexagon Purus. „(…) Diese Kapitalerhöhung stellt sicher, dass wir unsere Produktionskapazitäten weiter ausbauen können, um bestehende Kundenverträge für Wasserstoffinfrastrukturen zu erfüllen und uns auf das Serienvolumen der emissionsfreien Mobilität vorzubereiten, wenn die Nachfrage steigt.“

Guillaume Lesueur, Managing Director und Leiter des Clean Hydrogen Equipment Fund bei Hy24, kommentiert den Investment-Einstieg bei Hexagon Purus wie folgt: „Diese Investition, die erste unseres Ausrüstungsfonds, stärkt die Position von Hy24 als strategischer Investor und Katalysator bei der Förderung der sauberen Wasserstoffwirtschaft. Sie unterstützt die Wachstumsinitiativen von Hexagon Purus, einem weltweit führenden Unternehmen im Midstream-Bereich des Wasserstoffsektors, und verdeutlicht das Engagement unseres Fonds für die ausgereiften und entscheidenden Wasserstofftechnologien, die für die Dekarbonisierung der Industrie und des Mobilitätssektors unerlässlich sind.“

Hexagon Purus bietet neben Wasserstoff-Hochdruckzylindern und -systemen des Typs 4 auch Batteriesysteme und Fahrzeugintegrationslösungen für Brennstoffzellen- und Batterie-Elektrofahrzeuge. Die Produkte von Hexagon Purus kommen nach eigenen Angaben in einer Vielzahl von Anwendungen zum Einsatz, darunter leichte, mittelschwere und schwere Nutzfahrzeuge, Busse, Bodenlagerung, Verteilung, Betankung, Schifffahrt, Schienenverkehr und Luft- und Raumfahrt

hexagonpurus.com