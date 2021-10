Hy24: Neuer 1,5-Mrd-Euro-Fonds für sauberen Wasserstoff

Die Investoren Ardian und FiveT Hydrogen haben mit Hy24 noch für das laufende Jahr „die weltweit größte Investitionsplattform mit ausschließlichem Fokus auf saubere Wasserstoffinfrastruktur“ angekündigt. Der erste Fonds von Hy24 soll ein Volumen von 1,5 Milliarden Euro umfassen.

Die Investitionsplattform wird von Ardian und FiveT Hydrogen als Joint Venture gegründet. Laut einer Mitteilung der Partner haben bereits „führende Industrie- und Finanzinvestoren“ Mittel in Höhe von 800 Millionen Euro zugesagt. Das ist gut die Hälfte der für den ersten Fonds angestrebten Summe in Höhe von 1,5 Milliarden Euro. Ihre Beteiligung zugesagt haben demnach der Industriegashersteller Air Liquide, der Mineralölkonzern TotalEnergies und der Baukonzern Vinci. Alle drei französischen Unternehmen wollen je 100 Millionen Euro beisteuern.

Als weitere Investoren werden Plug Power, Chart Industries Baker Hughes, Lotte Chemical und Axa genannt. Auch Groupe ADP, Ballard, EDF und Schaeffler wollen sich Hy24 anschließen. Weitere Namen sollen in Kürze bekannt gegeben werden. Hy24 strebe an, weitere internationale institutionelle Investoren und Industrieunternehmen zusammenzubringen, um „Investitionsmöglichkeiten für Wasserstoffprojekte auf der ganzen Welt zu schaffen“, wie es in der Mitteilung heißt. Ziel sei es, das Wachstum des Ökosystems für sauberen Wasserstoff zu beschleunigen, indem der Fonds in große strategische Projekte investiert und die Allianz aus Industrie- und Finanzakteuren nutzt.

Konkret soll der erste Fonds von Hy24 gemäß Artikel 9 der SFDR-Verordnung („Sustainable Finance Disclosure Regulation“) als sogenannter Impact Fund mit dem Ziel der globalen CO2-Reduzierung aufgelegt werden. Er werde bewährte Technologien auf ausgereifte Infrastrukturanlagen ausweiten (…) und Anlegern (…) Zugang zu einer neuen Anlageklasse bieten, die das Potenzial hat, das gleiche Wachstumstempo wie die erneuerbaren Energien zu erreichen, sind die Partner überzeugt. Und: „Das Portfolio wird über verschiedene Regionen – Europa, Amerika und Asien – und Wertschöpfungsketten hinweg diversifiziert sein, von vorgelagerten Projekten wie der Produktion von grünem Wasserstoff bis hin zu nachgelagerten Projekten wie Eigenverbrauchsflotten und Betankungsstationen. Die Wertschöpfungschancen sind beträchtlich: Schaffung von Arbeitsplätzen und Dekarbonisierung, insbesondere Sektoren, in denen dies schwer zu bewerkstelligen ist.“

– ANZEIGE –

Bei Joint-Venture-Partner Ardian handelt es sich um eine private Investmentfirma, die einen ihrer Schwerpunkte auf Investitionen in Infrastruktur setzt. FiveT Hydrogen ist eine bereits existierende Investmentplattform für sauberen Wasserstoff, die in das Joint Venture vor allem ihre bis dato bereits gesammelte Erfahrung und ihren Zugang zur Wasserstoff-Wertschöpfungskette einbringen soll.

Laut Mathias Burghardt, Leiter von Ardian Infrastructure, ist es „in einer Zeit, in der die Europäische Union eine Verstärkung ihrer Klimaziele angekündigt hat, und kurz vor dem COP26 eine große Verantwortung, eine solche Plattform zu leiten.“ Man habe den Markt für erneuerbare Energien schon früh unterstützt – „und uns ist klar, dass Wasserstoff vor einer ähnlichen Entwicklung steht“.

Pierre-Etienne Franc, Mitbegründer und CEO von FiveT Hydrogen, bezeichnet die Joint-Venture-Pläne als einen großen Schritt für sein Unternehmen: „Wir erwarten, dass wir durch diese einzigartige Partnerschaft Investitionen in Höhe von 15 Milliarden Euro mobilisieren können, die als Katalysator für den raschen Ausbau der Branche dienen.“ Die Kreation der Plattform entspreche der enormen Nachfrage von Regierungen, Unternehmen und Investoren, in Wasserstoff zu investieren, um die Klimaziele der Welt zu erreichen.

Auf die Mobilisierung von 15 Milliarden Euro kommt Franc durch die Einkalkulation von „teilweiser Fremdfinanzierung und die angekündigte Unterstützung der öffentlichen Politik“.

ardian.com, totalenergies.com