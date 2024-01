Fastned kündigt ersten eigenen Ladepark in Spanien an

Wann der Standort in Betrieb gehen soll, dazu gibt es in der kurzen Mitteilung keine Auskunft. Dafür teilt Fastned mit, dass zusätzlich zu diesem Ladepark noch sechs weitere in Spanien geplant seien. Die einzelnen Standorte und Details werden jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.

Die sieben geplanten HPC-Parks sieht Fastned jedoch nur als ersten Schritt an, um die eigenen Wachstumspläne beim Aufbau von Ladeinfrastruktur in Spanien voranzutreiben. Der Schwerpunkt liegt laut den Niederländern vor allem darauf, in den kommenden Jahren Standorte an den wichtigsten spanischen Autobahnen und Städten in Betrieb zu nehmen.

„Bei der Erkundung potenzieller neuer Standorte gehen wir aktiv auf private Grundstückseigentümer zu, die von der steigenden Nachfrage nach Schnellladestationen profitieren und ihr Grundstück für eine Fastned-Station öffnen möchten“, so Inma Cima, Country Manager von Fastned in Spanien.

Erst vergangenen September kündigte Fastned die Expansion nach Italien an. Mit Spanien wollen die Niederländer nun in einem weiteren europäischen Land Fuß fassen. Mit Inbetriebnahme des ersten Standorts auf der iberischen Halbinsel wäre Fastned bereits in neun Ländern Europas vertreten.

