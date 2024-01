Schneider Electric und reev bieten Komplettlösung zur Abrechnung an Ladestationen

Im Detail: Das vorkonfigurierte Produkt „Schneider Electric | reev“ kombiniert dabei die eichrechtskonforme Ladestation „EV Link Pro AC“ des Technologiekonzerns mit der cloudbasierten Software von reev, sodass Abrechnungsprozesse über das reev-Dashboard „deutlich vereinfacht gesteuert und verwaltet werden können“.

Die vorkonfigurierte „Schneider Electric | reev“-Ladelösung ist in drei Kombinationen erhältlich, die sich für verschiedenste Anwendungsfälle eignen:

Pro AC: Für kleinere Installationen mit bis zu zehn Ladepunkten eignet sich eine Kombination aus Wallbox mit integriertem Modem sowie der reev-SIM-Karte. Deren Verwendung soll sich vor allem dort anbieten, wo kein Lastmanagement benötigt wird.

Modem: „Um den verlässlichen Betrieb einer Anlage mit mehr als zehn Ladepunkten zu gewährleisten und ein effektives Lademanagement zu betreiben“, können Betreiber auf eine Kombination bestehend aus einem externen Modem und der reev-SIM-Karte zurückgreifen. Es soll sich vor allem für Orte eignen, an denen keine stabile Internetverbindung besteht – etwa in Tiefgaragen.

Netzwerk Box: „Zusätzlichen Komfort bietet die Kombination aus einem externen Modem, der reev-SIM-Karte und dem Lastmanagementcontroller EV Charging Expert, welcher ein nahtloses Lade- und Energiemanagement ermöglicht und gleichzeitig die Inbetriebnahme, den Betrieb und die Wartung der Ladestationen gewährleistet“. Der Vorteil dieser ganzheitlichen Lösung liege in der Vorverdrahtung aller Komponenten in einem separaten Netzwerkkasten, was eine schnelle und unkomplizierte Inbetriebnahme ermöglichen soll.

Die benötigte Software sei laut den beiden Unternehmen bereits auf der jeweiligen Wallbox vorkonfiguriert, womit die Ladestation vor Ort „schnell und einfach“ in Betrieb genommen werden könnte. Nutzer der neuen Ladelösung würden außerdem von einem dreimonatigen kostenlosen Zugang zur reev-Software profitieren. Nach Ablauf der Testphase können Betreiber sich online für die jeweilige passende Lizenzversion entscheiden.

