DHL Express setzt in Nieuw-Vennep auf Flotten-Ladeanlage von Shell

Der Standort von DHL Express in Nieuw-Vennep liegt rund 20 Kilometer südwestlich des Amsterdamer Stadtzentrums. Es handelt sich um die erste niederländische Niederlassung des Unternehmens, die von Shell in großem Umfang mit Ladern ausgestattet wird. Mit welcher Ladeleistung die Fahrzeuge nun auf dem Unternehmensareal geladen werden können, präzisieren die Partner allerdings nicht. Shell äußert lediglich, dass die Ladeanlage bei Bedarf erweitert werden könne und dass dank eines dynamischen Lastmanagements keine zusätzliche Netzkapazität erforderlich gewesen sei.

Rund 20 Prozent der 450 Lieferwagen von DHL Express in den Niederlanden sind nach Angaben von Shell bereits vollelektrisch unterwegs. Im September 2023 hatte der Konzern für DHL bereits 125 Ladepunkte in Brüssel installiert. „Die Installation von Elektroladestationen bei DHL Express passt zu unserem Angebot an Lösungen für Unternehmen auf ihrem eigenen Gelände“, betont Fedde Wielenga, Leiter von Fleet Solutions bei Shell Niederlande.

Kees de Lange, Geschäftsführer von DHL Express Niederlande, ergänzt: „Mit der Realisierung der Ladeinfrastruktur an unserem Standort Nieuw-Vennep sind wir unserem Ziel näher gekommen. Als DHL Express Niederlande möchten wir unsere Zustellung auf der letzten Meile bis 2030 zu 100% nachhaltig gestalten. Durch die Inbetriebnahme der Shell Ladestationen können wir unsere Flotte weiter elektrifizieren.“

