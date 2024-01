Stadtwerke Bochum bauen öffentliche AC-Ladeinfrastruktur weiter aus

Bereits in der Vergangenheit setzten die Stadtwerke auf Compleo als einen der Lieferanten für die AC-Ladeinfrastruktur. Dies scheint auch beim weiteren Ausbau der Fall zu sein, wie anhand eines Pressebilds zu erkennen ist.

„Die AC-Ladestationen der neuesten Generation gehen in den kommenden Wochen sukzessive in Betrieb“, teilen die Stadtwerke mit. Seit Ende Dezember kann in Bochum-Langendreer an der ersten neuen Station am Carl-von-Ossietzky-Platz an einen der zwei Ladepunkte geladen werden. Die weiteren 50 neuen Ladepunkte sollen sich über das gesamte Stadtgebiet verteilen. Welche Standorte das sein werden, teilen die Stadtwerke nicht mit.

Jede Ladesäule bietet zwei Ladepunkte mit einer Leistung von je 22 kW. Über ein integriertes Bezahlterminal können Kunden neben der Bezahlung via Ladekarte oder App auch kontaktlose Zahlungen über Kredit- und EC-Karte sowie mobile Bezahlverfahren nutzen.

Wer sich für den Ladetarif „Stadtwerkedrive“ der Stadtwerke Bochum entscheidet, zahlt einen Preis von 0,50 Euro/kWh – unabhängig davon, ob an AC oder DC. Hinzu kommen Gebühren von 0,05 Euro pro Minute ab 240 Minuten (AC) bzw. 120 Minuten (DC).

Seit Herbst 2023 bieten die Stadtwerke zudem einen vergünstigten Nachtladetarif an. Ladevorgänge an AC-Ladestationen, welche mit der Stadtwerkedrive-Ladekarte zwischen 20 Uhr und 24 Uhr stattfinden, werden mit 0,40 Euro/kWh berechnet. Innerhalb der ersten 720 Minuten (12 Stunden) fällt keine Blockiergebühr an. Danach berechnen die Stadtwerke 0,05 Euro pro Minute.

Die Stadtwerke Bochum betreiben aktuell 252 öffentliche ACLadepunkte im Stadtgebiet. Hinzu kommen 42 DC-Schnellladepunkte, darunter auch eine nicht bekannte Zahl an HPC-Lademöglichkeiten. Nun sollen 52 neue AC-Ladepunkte hinzukommen.

stadtwerke-bochum.de