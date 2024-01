BC Ferries ordert vier Elektro-Fähren bei Damen Shipyards

Die Inbetriebnahme der vier elektrischen Fähren ist für 2027 geplant. Jede Fähre kann bis zu 47 Fahrzeuge und 390 Passagiere (inklusive der Crew) befördern. Zwei der Fähren sollen auf der Strecke zwischen Nanaimo Harbour und Gabriola Island verkehren. Die anderen beiden Fähren sind für die Strecke zwischen Campbell River und Quadra Island eingeplant.

Basieren werden die Schiffe auf dem doppelendigen RoRo-Modell 8117 E3 der Island-Klasse von Damen, teilen die beiden Unternehmen mit. Zum Antriebssystem gibt es keine Angaben. Nur, dass der Vortrieb Batterie-elektrisch erfolgen soll. Als Backup sind jedoch noch Hilfsdieselmotoren an Bord.

Jede Fähre ist mit einem zwei MWh großen Akku ausgestattet. Diese werden während des Ent- und Beladens von Passagieren und Fahrzeugen aufgeladen. Die nötige Ladeinfrastruktur liefert ebenfalls Damen. Details zur Ladetechnik, Ladeleistungen oder den Ladezeiten gibt es jedoch nicht.

Bei der Vereinbarung mit Damen handelt es sich um einen Design-Build-Vertrag mit Festpreisen, der BC Ferries „umfangreiche Garantien in Bezug auf Liefertermine, Leistungskriterien, Kostensicherheit und Bauqualität“ bieten soll. „Wir freuen uns sehr über den Zuschlag für vier weitere Schiffe der Island-Klasse an BC Ferries“, so Leo Postma, Area Director Americas bei Damen. „Wir arbeiten seit sieben Jahren mit dem technischen Personal von BC Ferries zusammen und haben gemeinsam eine sehr effiziente Serie von insgesamt 10 Fähren entwickelt, die alle zukünftigen Anforderungen an einen sicheren, zuverlässigen und nachhaltigen öffentlichen Wassertransport erfüllen.“

Es ist also nicht das erste Mal, dass Damen Shipyards elektrische Fähren der Island-Klasse für BC Ferries baut. Zuletzt erfolgte Ende 2019 ein Folgeauftrag über vier E-Fähren. Schon vor diesem Zeitpunkt hatte das kanadische Unternehmen bei den Niederländern zwei E-Schiffe geordert. Alle sechs Fähren sind bereits seit 2021 in Betrieb. Nun sollen vier weitere Fähren von Damen die Flotte ergänzen.

damen.com, bcferries.com