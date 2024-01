VDA-Geschäftsführer Damasky wechselt zu Lion E-Mobility

Vor seiner Zeit als Verbands-Geschäftsführer hatte Damasky Schlüsselpositionen bei Hella und Webasto inne. Damit verfügt er über reichlich Knowhow in der Zulieferindustrie und mit seiner VDA-Position natürlich auch über die gesamte Autoindustrie. Sein neuer Arbeitgeber bezeichnet ihn als „renommierten Experte in der Automobilindustrie“.

Damasky soll Lion laut der Mitteilung durch die kommende Phase der Unternehmensentwicklung führen. „Seine umfangreichen und äußerst wertvollen Erfahrungen machen ihn zu einem wichtigen Impulsgeber für diese Aufgabe“, so das Unternehmen. „Seine Erfahrung in der Steuerung von Unternehmen durch dynamische Veränderungen in der Industrie, in Verbindung mit seinem Fokus auf Qualitätsverbesserung und kosteneffiziente Lösungen, machen ihn zu einer idealen Besetzung, um Lion in eine neue Ära des Wachstums und der Innovation zu führen.“

Die Lion E-Mobility AG ist eine im Jahr 2011 gegründete, börsennotierte Schweizer Holding mit strategischen Investments im E-Mobility Sektor, insbesondere im Batterie-Bereich. In Deutschland bekannt ist die Schweizer Holding als alleinige Eigentümerin der Lion Smart GmbH, einem Entwickler von Batteriepacks und Batteriemanagementsystemen. Das Unternehmen hatte erst im vergangenen Jahr seine neue Batteriemontage in Thüringen bezogen, zuvor wurde in Bayern produziert.

„Wir begrüßen Dr. Joachim Damasky sehr herzlich als Chief Executive Officer von Lion“, sagt Alessio Basteri, Präsident des Verwaltungsrats. „Dr. Damaskys bemerkenswerte Branchenkenntnis und bewährte Führungsqualitäten werden uns zweifellos in eine Zukunft führen, die von Innovation, Wachstum und nachhaltigem Erfolg geprägt sein wird. Wir sind gespannt auf den transformativen Einfluss, den er auf unser Unternehmen haben wird, und auf die inspirierende Reise, die unter seiner Führung vor uns liegt.“

Damasky selbst ergänzt: „Ich fühle mich geehrt, Lion in seine vielversprechende nächste Phase als Hersteller von Batteriepacks zu führen und zu seinem Innovationsreichtum beizutragen. Die Akkupacks der zweiten Generation und die Tauchkühltechnologie sind kurzfristig die Eckpfeiler unseres Geschäfts, wobei sich in Zukunft noch viele weitere interessante Geschäftsfelder erschließen werden.“

