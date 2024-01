Österreich: 400 Ladepunkte bei Discounter Hofer in der Steiermark

Alleine für die Ladesäulen an den steirischen Hofer-Standorten investiert die Energie Steiermark nach eigenen Angaben über 9,4 Millionen Euro. Zudem koordiniert das Unternehmen darüber hinaus die Aktivitäten eines bundesweiten Konsortiums, das neben der Energie Steiermark aus Energie Graz, EVN, Kelag, IKB, VKW und Linz AG besteht.

Denn österreichweit sollen gemeinsam mit Hofer bis 2026 an 485 Standorten 2.000 neue Ladepunkte errichtet werden. Das sind 500 Ladepunkte mehr als bisher bis Ende 2026 geplant. Je nach Filiale sind zwei bis sechs Ladepunkten mit Leistungen zwischen 20 und 150 kW geplant. Laut den Vorständen der Energie Steiermark, Christian Purrer und Martin Graf, starte man „gemeinsam mit unseren Konsortiums-Partnern eines der größten Ausbauprojekte für E-Mobilität in Österreich“.

Im Rahmen des Teil-Projekt in der Steiermark wurde der erste Pilot-Standort an der Hofer-Filiale in Leoben in Betrieb genommen. Bei Hofer handelt es sich bekanntlich um den österreichischen Ableger von Aldi Süd. „In der Steiermark ist aufgrund der Ausbauoffensive der Energie Steiermark bereits heute kein Haushalt weiter als 15 Kilometer bis zur nächsten E-Ladestation entfernt, in den kommenden Jahren werden wir rund 1000 neue Ladepunkte in allen Regionen des Landes bauen“, betonen die beiden Vorstände.

e-steiermark.com