Ladegerät-Software von Switch EV unterstützt Plug&Charge

Josev ermöglicht die Integration von ISO 15118-2- und ISO 15118-20-Merkmalen der nächsten Generation, zu denen ein bidirektionaler AC- und DC-Stromfluss und das Megawatt-Ladesystem (MCS) gehören. Sprich: Ladegeräte-Hersteller, die auf das Betriebssystem von Switch EV setzen, können ihrerseits die Hubject-Zertifizierung in einer einzigen Sitzung durchführen, wodurch der Zertifizierungsprozess laut Hubject „um Wochen verkürzt“ wird. Wie Switch EV angibt, sollen einige Josev-Kunden bereits Einsparungen von bis zu 10.000 Euro erzielt haben.

„Die Einbettung der neuesten Industriestandards in unsere Produkte, um das Benutzererlebnis zu verbessern und dadurch die Akzeptanz von E-Fahrzeugen zu erhöhen, ist ein wichtiger Teil der Switch-DNA“, sagt Marc Mültin, Gründer und CEO von Switch.“Unser Ziel ist es, Entwicklern von E-Fahrzeug-Infrastrukturen zu helfen, neue Einnahmequellen zu erschließen. Darüber hinaus freuen wir uns, die Zeit- und Kosteneinsparungen an unsere Kunden weitergeben zu können. Josev ist einfach zu bedienen und grundsolide. Es wird ihnen ermöglichen, ihr Angebot schnell zu erweitern.“

Im vergangenen Jahr hatte sich ABB E-Mobility an Switch EV beteiligt Das in London ansässige Unternehmen ist jetzt auch in Kontinentaleuropa aktiv. Über den neu gegründeten Ableger Switch EV GmbH mit Sitz in München wird der DACH-Markt bedient, also Deutschland, Österreich und die Schweiz.

hubject.com