Mercedes eEconic für Verkehrssicherheit in Stockholm unterwegs

Die beiden eEconic wurden von dem schwedischen Unternehmen Vicky Teknik ausgestattet, die laut Daimler Truck über „langjährige Erfahrung mit TMA-Aufbauten“ verfügen.

So erhielten die beiden sogenannten TMA-Trägerfahrzeuge von Vicky Teknik mobile Anpralldämpfer, die auch TMA oder Truck Mounted Attenuator genannt werden, um beispielsweise Baustellen kürzerer Dauer abzusichern. „Die Anpralldämpfer schützen nicht nur die Arbeitenden auf der Baustelle und das Trägerfahrzeug, sondern reduzieren auch die Gefahr für die Fahrzeuginsassen eines möglichen Unfallgegners“, heißt es in der Mitteilung.

Darüber hinaus sind die Fahrzeuge mit einem getrennten Batteriesystem mit ca. 20 Stunden Betriebskapazität und Solarzellen ausgestattet. Weder zum Batteriesystem noch zu den Solarzellen gibt es nähere Details.

Der 27-Tonner basiert auf dem eActros und nutzt dessen Antrieb: Die beiden in die E-Achse integrierten Elektromotoren bringen 330 kW Dauer- bzw. 400 kW Spitzenleistung. Im Fahrzeug werden drei Batteriepakete verbaut, die jeweils eine installierte Kapazität von 112 kWh und eine nutzbare Kapazität von rund 97 kWh bieten. Die maximale Ladeleistung wird mit 160 kW angegeben. Der Ladevorgang von 20 auf 80 Prozent soll 75 Minuten dauern. Die Reichweite beträgt laut Daimler Truck knapp 300 Kilometer, wobei wie auch bei anderen elektrischen Fahrzeugen das Einsatzprofil diese beeinflusst.

Daimler Truck hat bereits im Sommer 2022 mit der Serienproduktion des Mercedes-Benz eEconic begonnen. Der elektrische Special Truck für den innerstädtischen Kommunaleinsatz wird seitdem am Standort in Wörth im südlichen Rheinland-Pfalz produziert. Mit dem Produktionsstart gab man mit dem Entsorgungsunternehmen Urbaser A/S aus Dänemark auch gleich den ersten Kunden bekannt.

