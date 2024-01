Neues Vitesco-Werk für Leistungselektronik entsteht in Tschechien

Vitesco Technologies geht davon aus, dass die neue tschechische Fabrik auf 38.000 Quadratmeter Betriebsfläche entstehen und Ende 2024 ans Netz gehen wird. Die Siliziumkarbid-Halbleiter hierfür werden von Onsemi kommen. Mit dem US-Chiphersteller hatte Vitesco im vergangenen Jahr ein langfristiges Lieferabkommen geschlossen. Diese gilt für zehn Jahre und hat einen Wert von 1,75 Milliarden Euro.

Lukáš Rosůlek, Leiter von Vitesco Technologies Tschechien, betont den Stellenwert der Produkte, die in Ostrava bald vom Band laufen werden: „Dieses fortschrittliche Leistungselektronik-System, das einen Wechselrichter, ein Onboard-Ladegerät, ein Schnelllademodul und eine Energieverteilungseinheit kombiniert, symbolisiert die Verlagerung des Fahrzeugdesigns weg von traditionellen Verbrennungsmotoren hin zu Elektromodellen. Dieses Produkt, das ausschließlich für Elektrofahrzeuge entwickelt und konzipiert wurde, ist ein Beispiel für unser Engagement für Innovation.“

Vitesco Technologies wird in Ostrava zunächst 150 Mitarbeiter beschäftigen und will diese Zahl bis 2027 auf über 1.000 steigern. Weitere knapp 300 Jobs soll ein Forschungs- und Entwicklungszentrum vor Ort schaffen. Die Investition in Höhe von 188 Millionen Euro in das Werk in Ostrava ist dabei Teil einer breiter angelegten Investitionsstrategie des Unternehmens, das bis 2027 mehr als 576 Millionen Euro in die Förderung der nachhaltigen Mobilität in der Tschechischen Republik investieren will.

vitesco-technologies.com