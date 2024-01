Ecolab ordert 1.000 F-150 Lightning und Mustang Mach-E bei Ford

Derzeit betreibt der Anbieter von nachhaltigen Lösungen und Dienstleistungen in den Bereichen Wasser, Hygiene und Infektionsprävention in Nordamerika mehr als 10.000 leichte Nutzfahrzeuge, 95 Prozent davon sind von Ford. Im letzten Jahrzehnt hat Ecolab laut eigener Aussage mehr als 31.000 Ford-Fahrzeuge gekauft. Es verwundert daher nur wenig, dass Ecolab erneut Fahrzeuge beim US-Autobauer bestellt hat.

Während die gesamte Vertriebs- und Service-Flotte von Ecolab in Nordamerika bis zum Jahr 2030 elektrifiziert sein soll, plant das Unternehmen diesen Schritt für Kalifornien bereits bis 2025. Ob damit Anfang oder Ende nächsten Jahres gemeint ist, geht aus der Mitteilung jedoch nicht hervor.

Um dieses Ziel zu erreichen, hat Ecolab bei Ford zunächst 1.000 Exemplare der Modelle F-150 Lightning und Mustang Mach-E geordert. Eine genaue Aufteilung der Modelle als auch Ausstattungen gibt es allerdings nicht. Neben den Fahrzeugen wird Ford Pro auch die Lade- und Telematiksoftware bereitstellen.

Die Umstellung auf Elektrofahrzeuge sei ein „entscheidender Schritt in den Bemühungen von Ecolab, bis 2050 weltweit Netto-Null-Emissionen zu erreichen“. Doch neben dem Klimaschutz spielt nicht zuletzt auch der wirtschaftliche Faktor eine Rolle: Interne Berechnungen hätten ergeben, dass über die gesamte Lebensdauer der Elektroautos die Gesamtbetriebskosten niedriger als bei vergleichbaren Verbrenner-Fahrzeugen sein sollen. Ecolab kann laut eigener Aussage so beispielsweise potenziell etwa 50 Prozent der jährlichen Kraftstoffkosten für jeden eingesetzten F-150 Lightning einsparen, was einer Kraftstoffeinsparung von etwa 1.400 US-Dollar pro Fahrzeug und Jahr entspricht.

„Ford und Ecolab arbeiten seit fast 100 Jahren eng zusammen, vom Wassersparen bei Ford bis zur Elektrifizierung bei Ecolab“, so Ted Cannis, CEO von Ford Pro. „Ford und Ecolab arbeiten seit fast einem Jahrhundert zusammen, zuletzt mit dem Ziel, Wasser und Energie zu sparen und gleichzeitig die Unternehmensleistung zu verbessern. Diese nächste Phase unserer Beziehung wird uns dabei helfen, schnell und in großem Umfang voranzukommen, mit dem Ziel, die Gewinne durch erneuerbare Energien und EV-Lösungen zum Nutzen unserer Mitarbeiter, unseres Unternehmens und der Umwelt zu steigern“, ergänzt Christophe Beck, Vorsitzender und CEO von Ecolab.

ford.com, ecolab.com