Ecopro bezieht Recycling-Materialien von Cirba

Konkret handelte es sich dabei um Vorläufer-Kathodenaktivmaterial (PCAM) und Kathodenaktivmaterial (CAM), wie es in einer Mitteilung von Cirba Solutions zu dem Deal heißt. Aber: Konkrete Mengen oder der vereinbarte Lieferbeginn werden dort nicht genannt. Allerdings wurde bisher auch nur eine Absichtserklärung geschlossen, die Details könnten also noch gar nicht feststehen, sondern sind womöglich Bestandteil weiterer Verhandlungen zwischen den beiden Unternehmen.

Cirba Solutions investiert wie berichtet 300 Millionen Dollar in eine neue Recycling-Anlage für Lithium-Ionen-Batterien unter anderem aus alten Elektroautos. Die Anlage entsteht in der Nähe von Columbia im US-Bundesstaat South Carolina und soll Ende 2024 in Betrieb gehen. Die ausgedehnten Logistik- und Sammelnetzwerke von Cirba Solutions sowie „eine breit gefächerte Verarbeitungsbasis“ seien ebenfalls wichtige Aspekte dieser Allianz.

Ecopro hatte kürzlich einen Großauftrag vom Batteriezellenhersteller Samsung SDI im Wert von umgerechnet rund 30,9 Milliarden Euro für sein NCA-Kathodenmaterial erhalten. Ecopro strebt bis 2027 eine Produktion von 710.000 Tonnen Kathoden an, davon 180.000 Tonnen allein in Südkorea. Das Unternehmen baut aktuell eine eigene Anlage in Ungarn und eine weitere in Kanada gemeinsam mit SK On und Ford.

Die neue Kooperation zielt aber vorrangig auf den US-Markt: Cirba bezeichnet den Inflation Reduction Act als „wegweisendes Gesetz, das darauf abzielt, Ressourcen auf die heimische Energieproduktion zu konzentrieren und die Entwicklung sauberer Energie in den Vereinigten Staaten zu fördern. Seine Verabschiedung ist ein Katalysator für Allianzen in der gesamten Wertschöpfungskette der Lithium-Ionen-Batterien“.

„Wir freuen uns, diese Vereinbarung mit Cirba Solutions zu treffen. Ihre Erfahrung auf dem Markt für hochwertige recycelte Materialien unterstützt unser Wachstum hin zu einer geschlossenen Lieferkette für Batteriematerialien in Nordamerika“, sagt Hoirim Jung, Business Strategy Office Leader, Managing Director bei EcoPro.

„Recycling ist eine wichtige Komponente in der Wertschöpfungskette und notwendig für die Schaffung einer robusten und kreislauforientierten Wirtschaft für Elektrofahrzeugbatterien“, sagt Jay Wago, Chief Commercial Officer bei Cirba Solutions. „Die Zusammenarbeit mit einem weltweit renommierten Team wie EcoPro unterstützt den Ausbau einer vernetzten Batterie-Lieferkette.“

cirbasolutions.com