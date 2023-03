Cirba Solutions baut Batterie-Recycling-Anlage in South Carolina

Batterierecycling-Anbieter Cirba Solution investiert 300 Millionen Dollar in eine neue Recycling-Anlage für Lithium-Ionen-Batterien. Unter anderem für solche aus alten Elektroautos. Die Anlage entsteht in der Nähe von Columbia im US-Bundesstaat South Carolina und soll Ende kommenden Jahres in Betrieb gehen.

Die neue „Flaggschiff-Anlage“, in die das Unternehmen umgerechnet 278 Millionen Euro steckt, wird aus Altbatterien von Elektro- und Hybridfahrzeugen sowie Elektronikgeräten und Ausschuss aus Batteriefabriken Materialien wie Nickel, Kobalt und Lithium zu extrahieren.

Es wird Cirbas achte Betriebsstätte in Nordamerika sein und die vierte Anlage, die sich im „Battery Belt“ befindet – einem Gebiet, in dem seit 2021 zwischen Michigan und Georgia mehr als 15 neue Lithium-Ionen-Batterie-Gigafabriken oder -Erweiterungen angekündigt wurden. Das Unternehmen will in den kommenden Jahren nach eigenen Angaben mehr als eine Milliarde Dollar in den Ausbau der Infrastruktur investieren, um die steigenden Nachfrage nach recycelten Materialien für Elektroauto-Batterien zu decken.

Im November letzten Jahres erhielt Cirba Solutions außerdem einen Zuschuss in Höhe von rund 75 Millionen Dollar von der US-Bundesregierung für den Ausbau seiner Lithium-Ionen-Verarbeitungsanlage in Lancaster, Ohio. Das Unternehmen will seine Kapazität für das Recyceln von Lithium-Ionen-Batterien in den nächsten Jahren um etwa 600 Prozent steigern und mehrere zusätzliche Anlagen in ganz Nordamerika eröffnen.

Einer von Cirba Solutions Kunden ist General Motors. Der Batterierecycling-Anbieter wird bis 2024 Lithium-Ionen-Batterien und Zellschrott recyceln, die bei der Herstellung und Forschung in ausgewählten GM-Werken anfallen.

cirbasolutions.com